獨／馬東石來台狂點這杯「清涼味」！親臨加持票房4天破千萬

記者吳孟庭／綜合報導

南韓影星馬東石（마동석）上周與導演李元太（이원태）來台宣傳電影《極惡對決》，排滿宣傳行程的馬大叔雖然沒時間出門逛逛，甚至第一晚累到沒吃晚餐，但他依然不錯過台灣美食，除了飯店享用外，每天還要叫這一杯「黃澄澄、清涼的」。而他的親臨加持也反映在票房，上映才4天已賣破千萬！

▲導演李元太（藍衣）與演員馬東石日前來台出席《極惡對決》電影首映會。（圖／記者張一中攝）

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馬東石18日在記者會上大讚中午吃了「蝦肉餛飩湯麵」超級美味，導演也對飯店的「醬皇爆炒牛肉」讚譽有加，根據貼身工作人員向《ETtoday星光雲》透露，馬東石第一晚結束記者會與專訪後，累到沒吃晚餐就睡了，其後也都在飯店的餐廳或選叫客房服務用餐，都沒有出門。

不過馬東石可沒錯過品嚐台灣道地美食的機會，第一天喝過「芒果冰沙」後實在太喜歡這一味，工作人員笑說，「他一直點來喝，幾乎每天都在喝。」而記者隔天進行聯訪時，也發現桌上放著一杯還沒喝完的黃澄澄飲料，原來就是馬大叔喝到一半、由韓國當地難以尋覓的鮮甜芒果製作而成的冰沙。

▲馬東石很懂吃，在飯店狂點芒果冰沙。（圖／記者張一中攝、翻攝自西華飯店IG）

出道前是健身教練，馬東石現在更練成100公斤肌肉男，但他受訪時表示，自己體脂率只有12%到15%，讓現場記者驚呼連連！問他有沒有特別忌口，或是自己的養生飲食法？他坦然「沒有！就是照吃！」但記者實際私下詢問工作人員，其實他愛喝可樂，「但喝的是零卡可樂，而且每餐都會點。」算是呼應記者會上他說自己是「小孩子口味，愛吃甜的。」

▲馬東石在記者會上就表示自己愛吃甜的。（圖／記者黃克翔攝）

三天兩夜台灣行程裡，馬東石與導演消化記者會、專訪、聯訪、首映會、紅毯與YouTuber拍攝等行程，照理來說十分疲憊，但台灣工作人員經過這次對馬大叔加100分，「他對每個工作人員都非常有禮貌，一直面帶微笑，用中文說謝謝，在等待期間也會跟工作人員閒聊，沒有架子。」

▲馬東石親自來台宣傳《極惡對決》，才4天票房已破千萬。（圖／記者黃克翔攝）

馬東石的親臨加持也讓《極惡對決》票房開紅盤，上映才4天，首周末全台票房突破1100萬台幣，成為今年繼《雞不可失》後最賣韓片！《極惡對決》全台現正熱映中。