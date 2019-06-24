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柯以柔悲6年婚「摔得渾身是傷」　郭宗坤PO文神巧合：我做得很好

記者陳芊秀／綜合報導

藝人柯以柔最近前往歐洲旅遊，並曬出一連串當地風景美照，貼文意外吐露真心話，「把自己最青春最精華的時間全部奉獻出去，卻沒有停下腳步看看自己……」，引發粉絲共鳴。她2017年和老公郭宗坤爆發婚變，雙方正在打離婚官司。

▲▼柯以柔悲嘆婚姻路「摔得渾身是傷。」（圖／翻攝自臉書／柯以柔、郭宗坤）

▲柯以柔、郭宗坤打離婚官司1年多。（圖／翻攝自臉書／柯以柔、郭宗坤）

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柯以柔定下一年一歐的旅遊目標，接著感性說現代媽媽同時兼顧工作、家庭和小孩，奉獻出自己最青春精華的時間，卻鮮少停下腳步看看自己，「曾經我也是這樣毫無保留的全給了出去……直到我在這條路上跌倒了，摔的渾身是傷，才發現人生還是要保留一部份為自己而活，才不會被時間追累！」她不願等到孩子長大才旅行，趁年輕紀錄青春的模樣，趁著有體力走遍世界各地，這段旅遊心情，吸引許多媽媽網友回應，有人提到想將小孩託付給家人，結果遭到責罵，她回應說：「每個人都有别人看不到的心酸！愛自己的方式很多種，最重要是用什麼樣的態度面對，加油！」

▲▼柯以柔悲嘆婚姻路「摔得渾身是傷。」（圖／翻攝自臉書／柯以柔）

▲柯以柔悲嘆婚姻路「摔得渾身是傷。」（圖／翻攝自臉書／柯以柔）

▲▼柯以柔鼓勵網友：「愛自己的方式有很多種。」（圖／翻攝自臉書／柯以柔）

▲柯以柔鼓勵網友：「愛自己的方式有很多種。」（圖／翻攝自臉書／柯以柔）

就在柯以柔更新貼文後，郭宗坤也寫下一段文字鼓勵自己，「這一路走來我都做得很好，我是能做的人，今天也是，從今以後也是，無論有多挫折，我也絕不灰心喪志。」雙方都有粉絲打氣。

▲▼郭宗坤同時間PO文為自己打氣「我都做得很好。」（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

▲郭宗坤深夜PO文為自己打氣：「我都做得很好。」（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

柯以柔、郭宗坤離婚官司進行1年多，雙方以分居多時等理由，向法院訴請離婚，並爭取子女撫養權，官司於6月初進入實質審理階段，且法院傳喚娛樂記者出庭作證，庭訊約1小時結束，全案還在繼續審理中。

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