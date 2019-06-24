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理科先生婚前「瘦一圈」舊照曝光！　網驚呼超帥：好像趙又廷

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤、「理科先生」John以都很面癱的風格爆紅，夫妻倆常用撲克臉進行爆笑互動，吸引超過100萬名粉絲訂閱追蹤。理科太太近期分享婚前約會照，試圖證明2人真的有表情，「明明就是燦笑」，卻意外引起大家注意理科先生以前瘦瘦的面貌，掀起熱烈討論！

▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▲理科先生和理科太太是有名的「面癱夫妻」。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

理科太太在22日PO出夫妻合照，透露這是2年前留下的照片：「大家常問，你們2個都沒表情怎麼約會？明明就是燦笑！」照片中，理科太太露齒甜笑，跟抿嘴微笑的John並肩而坐，顯出幾分還在交往中的羞澀。她自嘲：「這2年被嬰兒嚴重摧殘。」對於自己當年的模樣似乎也有些懷念。

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▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自微博／HERO趙又廷、宋承憲）

▲網友誇以前的理科先生像趙又廷、宋承憲。（圖／翻攝自微博／HERO趙又廷、宋承憲）

雖然理科太太是為了分享表情，才PO出這張2年前的情侶合照，沒想到卻讓John以前的模樣成為焦點。他當年理著極短的小平頭，身材也比現在瘦，看起來年輕俊朗，令許多網友意外「才2年，John怎麼吹氣球了」、「以前好瘦」、「懷孕的其實是John吧」，還有人誇超帥「還以為趙又廷」、「好像韓星宋承憲」。

▲理科先生瘦瘦舊照曝光。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

▲理科先生跟著陳楚翔健身。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

事實上，John身高超過180公分，加上平時會運動，雖然現在的身材比以前寬，但其實看起來屬於壯碩類型，身上也有肌肉，只是因為婚後體重增加不少，偶爾會被理科太太吐槽。不過，他最近也跟著理科太太的堂哥、演員陳楚翔練健身，期待身材變得越來越結實。

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