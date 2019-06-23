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「你們都被我騙了」　熱狗開唱第一句話就拋震撼彈！

記者蔡琛儀／台北報導

MC HOTDOG熱狗睽違七年，推出新專輯《廢物》，今（23日）晚上又舉辦「廢慾清」演唱會，吸引1000人擠爆台北Legacy，開場由師弟、頑童MJ116大淵，以「DJ MUTA」的身份擔任暖場，他一現身就引發台下眾人歡呼尖叫，還沒開始播歌就炒熱現場氣氛。

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼MC HotDog熱狗今晚舉辦「廢慾清」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會。（圖／記者張一中攝）

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幫熱狗擔任暖場DJ的大淵表示很緊張，為了要幫熱狗暖場，他花了一星期拍歌單跟練習，就是怕漏氣。熱狗今一上場就宣示：「你們都被我騙了，也來不及退票，這場演出是個非常前衛的實驗，我今天沒有要唱新專輯裡的任何一首歌，我甚至沒要唱我自己的歌！」讓全場都笑翻，他隨後又說：「你們都以為我在豪洨對不對！」音樂一上，果然第一首歌是楊乃文的《靜止》，又讓現場歌迷都嗨爆，紛紛跟著大合唱，冷不防熱狗又突然接唱他的新歌《厭世吉娃娃》。

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會大淵化身DJ暖場。（圖／記者張一中攝）

▲▼大淵化身超帥氣DJ暖場。（圖／記者張一中攝）

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會大淵化身DJ暖場。（圖／記者張一中攝）

熱狗事前表示，他想要不按牌理出牌，而且他很喜歡楊乃文，每次去KTV的時候也都會唱這首歌，且剛好這首歌的最後一個詞是掩飾，他故意唱成厭世，恰好與《厭世吉娃娃》無縫接軌，所以將《靜止》作為演唱會的第一首歌曲，而他在唱的同時，台下粉絲也開始跳起MV中的「厭世舞」，但被他嫌跳得沒有靈魂，「你們必須打從心裡覺得自己是廢物！好不好。」

七年沒發片，他表示先前有聽到一些資深鐵粉耳語「他媽的熱狗不行了，騙吃騙吃，寫不出歌，出的歌也都遜遜的。」對此他反嗆：「我賺錢歸賺錢，態度還是有。」但他也聽到不少人對於新專輯讚譽有加，「很多人說熟悉的熱狗、熟悉的老夫子回來了，如果可以帶給大家這種感覺，那我覺得我這張專輯OK了」

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼熱狗期望睽違七年的新專輯歌迷能喜歡。（圖／記者張一中攝）

▲▼MC HotDog熱狗「廢慾清」演唱會。（圖／記者張一中攝）

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