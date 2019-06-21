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5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出「想再努力」

記者陳芊秀／綜合報導

南韓藝人具荷拉21日宣布日本重新開始演藝活動。她5月26日凌晨在住處輕生，所幸在經紀人報警後救回一命，並在日本靜養，神隱將近1個月後公布新動向，和日本「尾木製作」簽約，並在當地復出。

▲具荷拉。（圖／翻攝自具荷拉IG）

▲具荷拉新東家找到了！簽約日本成為仲間由紀惠師妹。（圖／翻攝自具荷拉IG）

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據《體育報知》報導，具荷拉於3月在橫濱演出時，向日本洽談經紀約，後來引發輕生騷動住院，6月時日方再度提出邀約。尾木徹社長透露，「她到日本後馬上到事務所來，眼眶濕潤地說想在日本再努力，我被這樣的荷拉打動了，所以決定跟她簽約」，同時社長表示「工作是最好的良藥」。

具荷拉出身女團「Kara」，該團在日本擁有超高人氣，近年她則不斷被捲入負面醜聞，包括2018年9月曾因服藥過量入院，引發外界輕生聯想，緊接著又和前男友崔鍾範爆發互毆事件，傳出男方手機存有38秒性愛片，震驚各界，後來經紀公司宣布不續約，疑似承受眾多打擊，並在5月26日試圖輕生，所幸沒有生命危險，如今找到新東家，也發表聲明「感謝所有粉絲溫暖的鼓勵，決定簽約之後真的很開心，希望盡早能在大家面前演出，我會努力在日本的表演工作，今後請繼續多多指教。」

尾木製作是日本知名經紀公司之一，旗下藝人包括《極道鮮師》仲間由紀惠、前「AKB48」的小嶋陽菜、高橋南、峰岸南、渡邊麻友等。

▲▼仲間由紀惠生了。（圖／CFP）

▲具荷拉加入日本經紀公司，成為仲間由紀惠師妹。（圖／CFP）

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