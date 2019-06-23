女模約會殺掉軍火商！《安娜》驚奇連連　盧貝松回魂了

圖文／鏡週刊

別出心裁的敘事，碾壓全場的謎樣女子，俄羅斯娃娃般的解謎遊戲，非常夠格的爽片！

經歷了《露西》的差強人意，以及這陣子一部部商業大片的期待落空，對盧貝松新片《安娜》原無期待，未料過氣的美俄諜報題材，竟可以令人驚奇連連。一氣呵成，酣暢滿足。

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電影講述一名模特兒新人，在巴黎時尚圈正要起飛，卻突然在一次約會殺掉某軍火商。故事自此揭啟女子和蘇聯KGB的糾葛，以及接下來一樁樁任務。

特務題材的電影總精彩在如下棋「走一步，想五六七八步」的深謀遠慮，盧貝松在《安娜》中開發了平易卻有效的敘事方式，一邊推動故事，又間雜著回溯，帶給觀眾同一情節的多層觀點，達成鬥智趣味，又不至於燒腦到影響節奏。這樣變了個魔術，再回頭透露細節的手法反覆操作，既照顧了故事的豐富轉折，也累積著對角色及其處境的牽掛。

曾出現在Chanel、Dior時裝秀與廣告的俄羅斯超模莎夏露絲，比矯健身手更驚人的是乍看「很模特兒」、似乎少了點個性的她，竟那麼準確地駕馭角色的複雜情緒。讓人想起《第五元素》的蜜拉喬娃維琪，甚至是《終極追殺令》的娜塔莉波曼，融合萬夫莫敵的俐落冷調底與惑人的純真。就算說這是某種對女性的刻板描述，但換個角度，主人翁之於亂世的清澈，仍是動人的。

席尼莫菲、路克伊凡斯的角色本就為了襯托安娜，但兩人仍在有限的發揮幅度裡，以對立陣營的設定各自做出引人同理心的表演，尤其一向帶點脆弱感的席尼莫菲，難得看到他霸氣又幽默的一面。而海倫米蘭的導師一角，於內於外都回應了安娜的角色，無懈可擊。

87分 導演：盧貝松 演員：莎夏露絲、海倫米蘭、路克伊凡斯 片長：118分鐘 級別：輔15級 上映日期：6月19日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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