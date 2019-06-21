44歲李玟霸氣回歸！　24吋蜂腰＋0贅肉長腿...全場看呆

記者蔡琛儀／台北報導

李玟（CoCo）出道25週年，舉辦「You & I」世界巡迴演唱會，首站選在對她來說意義非凡的台灣起跑，今晚（21日）於台北小巨蛋開唱，開場她站上兩層樓高的高台上，以一身金色特製馬甲，配上披風及金色長馬靴、頭戴巨大的黃金頭冠，化身「黃金女王」，氣勢非凡。

▲▼李玟一身勁裝和勁歌熱舞，讓歌迷全都看呆。（圖／記者張一中攝）

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44歲的她身材保持超好，脫掉身上的長披風，秀出一雙修長美腿及24吋蜂腰，身材緊實毫無贅肉，嗨翻1.1萬名粉絲。CoCo登場後隨後以一連三首快歌《READY OR NOT》、《叩叩》、《愛情海》，搭配十位化身為金色武士的Dancer及雷射光特效，以及她的勁歌熱舞，瞬間炒熱現場氣氛。

CoCo見到歌迷反應如此熱烈，也開心大喊：「Oh my God！我終於回來了，有沒有想我？我超想念大家的，距離上一次演唱會快10年。」她坦言一直有很多人問她何時唱回台灣，「我也好想喔，但是要訂小巨蛋檔期，真的比中六合彩還要難，但就是天意，在我出道滿25週年這年就被我拿到了檔期，你們說是不是上天注定。」

▲▼李玟睽違9年多霸氣返回台北小巨蛋開唱。（圖／記者張一中攝）

身兼演唱會音樂總監的她表示這次演唱會花了很多心思，「我好像變回新人，我的心情又期待，同時又怕受傷害，期待是因為終於可以回到我最溫暖疼愛的台灣歌迷朋友們，怕受傷害是，因為我也隔了這麼久，我怕你們都忘記我。」不過她這次一連準備了40首歌，放話「不care小巨蛋的超時費」，接著又以一系列經典歌曲《愛我久一點》、《第九夜》、《過完冬季》，與歌迷一起大合唱。

今天CoCo的老公Bruce、以及Bruce的一對女兒、媽媽、姊姊都現身，此外還有張小燕、侯佩岑、彭佳慧、趙傳、大支、鬼鬼等人都在台下欣賞。

▲李玟老公Bruce和女兒們也來欣賞演出。（圖／記者張一中攝）