許淨淳闖《聲林》鬧家庭革命　媽聽到「蕭敬騰」秒變粉絲

記者許逸群／台北報導

金星娛樂和有聲娛樂近期一口氣簽下選秀節目出身的許淨淳、吳東翰、莊凌芸、孫肇谷、葉柔、張宸安、陳紀庭與黃于齊等8位新人，並為他們推出單曲《動物園藏夢》。該曲由許淨淳創作，她也分享起出參加《聲林之王》時鬧了家庭革命，不過因為「蕭敬騰」讓媽媽改變態度。

▲▼《聲林》新秀一起推出單曲。（圖／金星娛樂和有聲娛樂提供）

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許淨淳日前參與選秀節目時，起初家人反對到險鬧家庭革命，當母親一聽到導師是蕭敬騰時，態度180度大轉變，秒成為追星少女，要她每次上節目時，都要跟蕭敬騰說「我媽媽很愛你」。有次錄影，蕭敬騰誇她漂亮，讓她媽媽開心地昭告天下，「蕭敬騰說我女兒漂亮。」

有趣的是，許淨淳在《動物園藏夢》歌中，自認自己像長頸鹿，「小時候一張照片發現我的脖子竟然比我姊姊還長兩倍，從此嚇到超過十年不敢伸長脖子。」她說，直到高中時被同學發現自己的脖子很長，從此被標上長頸鹿封號至今，日前上選秀節目要喬裝成動物參賽，也順手拿家裡的長頸鹿髮箍戴上。

《動物園藏夢》描述一群被關在動物園的動物們，在追求自己夢想的路上雖然跌跌撞撞， 但總能互相陪伴、相互扶持，象徵著新人彼此之間的友情，也同時獻給正逢畢業季的學生，希望大家畢業後，仍可以堅持自己的夢想繼續努力。