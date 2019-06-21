畢書盡9個月「活得像乞丐」　吃不飽暴瘦慘剩40幾公斤

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡推出第6張個人專輯《Be Better》，近日來到POP Radio接受專訪，下個月即將滿30歲的畢書盡自爆：「大家現在都叫我阿揪西（韓文：大叔）。」他開玩笑說：「所以我也要叫大家阿姨！」

▲▼ 畢書盡接受電台專訪，左為主持人俊菖。（圖／POP Radio提供）

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畢書盡說成名前因為年紀輕，又是第一次一個人生活，面對機會更不懂得珍惜，雖然當時已經與公司簽約並進行培訓，卻常遲到甚至翹課，被送去大陸去找爸爸，結果父親氣到直接把他丟去工廠打工，形同被放生，「在那邊9個月活得很像乞丐。」畢書盡說他當時也吃不飽，瘦到只有40多公斤。

畢書盡也像所有的孩子一樣，曾經視父親為偶像，「爸爸很會讀書、語言能力也強，也當過大學樂團主唱。」如今他出道9年，心態也逐漸轉變，「我活著的今天，是昨天死去的人最渴望的一天。」這句話，就是畢書盡在低潮時每天所仰賴的經典語錄。

▲▼ 畢書盡下個月將滿30歲。（圖／POP Radio提供）

《Be Better》裡的歌曲《不後悔》是他首度與韋禮安合作，畢書盡說出道後每年都向韋禮安邀歌，他與認識10年的韋禮安惺惺相惜，更誇：「他的作品真的值得得金曲獎！」至於自己還尚未獲得金曲入圍肯定，畢書盡也不感到懊惱，「就像演出『橋場地』的道理，時間到了就會被音樂人與歌迷認可。」