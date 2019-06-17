ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊子儀秀肌扛收視　拖陳謙文下水：他身材最好！

記者李欣容／綜合報導

楊子儀、吳怡霈主演電視劇《天之蕉子》首播創下2.98收視，兩人在第一集火花四射的表現也讓觀眾看得很過癮，劇中楊子儀飾演的痞帥小子讓網友大讚：「超帥！」吳怡霈更拱楊子儀，收視破3就要脫，楊子趁機把責任推給不在現場的陳謙文，「誰要他身材最好！」

▲▼ 收視播3就脫 楊子儀把責任推給陳謙文。（圖／三立提供）

▲黃靖倫演的自閉症大哥頗受好評。（圖／三立提供）

劇中另一大亮點是飾演自閉症大哥的黃靖倫，雖對弟弟楊子儀關心，卻不擅言語表達，當楊子儀闖禍被罰不准吃晚飯，黃靖倫就陪他一起罰跪，還伸手拍他的肩膀安慰，這一幕讓網友直呼感人，黃靖倫自然不做作的演出也令人驚艷：「意外的很可愛，超適合這角色。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 收視播3就脫 楊子儀把責任推給陳謙文。（圖／三立提供）

▲楊子儀在劇中不能叫太保爸爸。（圖／三立提供）

該劇砸重金拍攝，才有這樣的高質感，導演馮凱的堅持功不可沒，另外就是劇中資深演員們，太保、張瓊姿、林義芳、陳夙雰 、謝麗金等，為年輕輩演員加分不少，特別是楊子儀不能叫太保「爸爸」的劇情，也有觀眾留言說：「真的很有感觸。」因為他的父親從小也只能叫自己的爸爸「阿伯」。

▲▼ 收視播3就脫 楊子儀把責任推給陳謙文。（圖／三立提供）

▲楊小黎被楊子儀救。（圖／三立提供）

吳怡霈第一次當女主角，就被稱為是「史上最慘女一」，摔車、落水樣樣來，戲外更是遭遇斷牙、流感悲劇，平時不太生病的她，一邊配合宣傳加上拍戲，昨晚直接高燒送急診，才發現得了A型流感，今早又抱病上場，實在敬業。

▲《天之蕉子》吳怡霈狼狽千金女，唯美出場秒變十三姨。（圖／三立提供）

▲吳怡霈飾演千金女，卻狼狽出場。（圖／三立提供）

▲▼ 天之蕉子 。（圖／三立提供）

▲楊子儀飾演蕉農二代。（圖／三立提供）

推薦閱讀

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

《黑澀會》MeiMei「內衣走光」鏡頭還在拍！　蹦出半球…網：超有料

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！　37歲「HD照」網看傻：不敢相信

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳「祭出家規」！　演藝圈幕後行規重罰

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳怡霈, 天之蕉子, 楊子儀, 陳謙文

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／老鷹：畢書盡3場「大陸巡演」全取消！　歌迷傻眼了
  2. 這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首
  3. 劉寶傑抱花束「人生第一次」獻給她！平秀琳超驚喜
  4. 李榮浩二度攻蛋時間票價出爐！　楊丞琳也來幫宣傳❤️
  5. 宋芸樺撿到槍　「壓力爆表」狂嗆資深前輩金士傑！
  6. 楊子儀秀肌扛收視　拖陳謙文下水：他身材最好！
  7. 佩甄神解夫妻小舉動！　結婚11年「平淡」婚姻經營術曝光　
  8. 鐘鉉生前錄音曝光！創作IU《憂鬱時鐘》　粉絲淚崩：是你的聲音
  9. 婚內出軌「小22歲影后」　南韓大導演離婚訴訟敗訴！
  10. 3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！　遺傳隋棠長腿基因「越大越帥」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366