楊子儀秀肌扛收視　拖陳謙文下水：他身材最好！

記者李欣容／綜合報導

楊子儀、吳怡霈主演電視劇《天之蕉子》首播創下2.98收視，兩人在第一集火花四射的表現也讓觀眾看得很過癮，劇中楊子儀飾演的痞帥小子讓網友大讚：「超帥！」吳怡霈更拱楊子儀，收視破3就要脫，楊子趁機把責任推給不在現場的陳謙文，「誰要他身材最好！」

▲黃靖倫演的自閉症大哥頗受好評。（圖／三立提供）

劇中另一大亮點是飾演自閉症大哥的黃靖倫，雖對弟弟楊子儀關心，卻不擅言語表達，當楊子儀闖禍被罰不准吃晚飯，黃靖倫就陪他一起罰跪，還伸手拍他的肩膀安慰，這一幕讓網友直呼感人，黃靖倫自然不做作的演出也令人驚艷：「意外的很可愛，超適合這角色。」

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▲楊子儀在劇中不能叫太保爸爸。（圖／三立提供）

該劇砸重金拍攝，才有這樣的高質感，導演馮凱的堅持功不可沒，另外就是劇中資深演員們，太保、張瓊姿、林義芳、陳夙雰 、謝麗金等，為年輕輩演員加分不少，特別是楊子儀不能叫太保「爸爸」的劇情，也有觀眾留言說：「真的很有感觸。」因為他的父親從小也只能叫自己的爸爸「阿伯」。

▲楊小黎被楊子儀救。（圖／三立提供）

吳怡霈第一次當女主角，就被稱為是「史上最慘女一」，摔車、落水樣樣來，戲外更是遭遇斷牙、流感悲劇，平時不太生病的她，一邊配合宣傳加上拍戲，昨晚直接高燒送急診，才發現得了A型流感，今早又抱病上場，實在敬業。

▲吳怡霈飾演千金女，卻狼狽出場。（圖／三立提供）

▲楊子儀飾演蕉農二代。（圖／三立提供）