找到了！人氣樂團貝斯手失蹤11天「憔悴回家」　小三舊愛PO文掀風波

記者陳芊秀／綜合報導

日本樂團「KANA-BOON」的28歲貝斯手飯田祐馬無預警失蹤，自本月5日起就完全連絡不上，家人為此報警協尋，演唱會也因此中止。樂團官網16日公告「找到人了」，讓全國粉絲終於放心。

▲飯田祐馬失蹤震驚全國，現在確定回家了。（圖／翻攝自日網）

據樂團發表聲明，飯田祐馬突然音訊全無，終於在15日晚間回家團圓，雖然身上沒有受傷，但是神情相當憔悴，同時也已經向警方告知人回家的消息。有關樂團今後活動，還需要是他的健康狀況而定，再與其他成員溝通，預定15日展開的演唱會巡演已經停辦。

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▲官網發聲明道歉，透露飯田祐馬回家時神情憔悴，但是沒有受傷。（圖／翻攝自日網／KANA-BOON）

據日媒報導，飯田祐馬失蹤出動警方協尋，過程中引爆各種傳言，其中已經出家的女星清水富美加（法名：千眼美子）的發文，格外受到關注。兩人曾有一段不倫戀情，日前女方發文，「得知難過的消息，傷心、遺憾這些不要想太多，其實還想再多一點時間相處，溫柔的瞬間和事實，明確又清晰如綠光閃現。」隨後他失蹤消息曝光，PO文被聯想「是不是在一起」、「希望不要發生不幸的事」，對此女方透過宗教團體「幸福的科學」表示不知情。

▲飯田祐馬失蹤消息曝光前，清水富美加貼文「其實還想再多一點時間相處」，引發外界聯想2人在一起。（圖／翻攝自日網、清水富美加推特）

此外，飯田祐馬的3位團員包括谷口鮪、古賀隼斗、小泉貴裕，都發文公開道歉，對一連串騷動致歉，以及向粉絲的關心表達感謝。

▲谷口鮪、古賀隼斗、小泉貴裕發文公開道歉。（圖／翻攝自推特）