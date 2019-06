MAMAMOO台北親自舉板子謝粉！下一秒換粉絲翻面排字...4人「WOW」

記者吳孟庭/綜合報導

南韓4人女團MAMAMOO四度訪台,以實力而聞名的她們一開口就是開全麥真唱,以黑色緊身軍裝霸氣開場,接著4人4色的個人舞台展現成員多樣化的才藝,尤其華莎的高衩表演服、頌樂猶如公主般降臨,輝人川字腹肌與玟星下台請粉絲綁頭巾。而每次都是粉絲排字應援,她們也親自在台上排字感動粉絲!

▲MAMAMOO台北演唱會第一天。(圖/記者范綱儀攝)

MAMAMOO在台舉辦第三次演唱會,每次都讓粉絲意猶未盡,本次一連在新莊體育場演唱兩天,她們穿著深色軍裝,帥氣開場,開口就帶來經典夯曲《Paint Me》、《Starry Night》,全場觀眾彷彿沒有語言隔閡,齊聲喊出韓文應援口號,整齊劃一十分震撼。

她們喊完團體招呼,特別用中文介紹自己的名字,並說「從去年9月,相隔了9個月沒有跟大家見面了。所以這次連續兩天要來和大家見面。」還說在首爾辦的演唱會讓粉絲差點回不了家,大喊「準備好和我們一起瘋狂了嗎?」並用中文繼續喊「要開始了嗎?」炒熱現場氣氛。

▲MAMAMOO特別用中文打招呼。(圖/記者范綱儀攝)

接下來MAMAMOO繼續演唱《Egotistic》、《Wind Flower》、《Gogobebe》等歌曲炒熱氣氛。然後就換4人接力的個人舞台。首先由玟星帶來個人solo曲《Selfish》,接著表演一連串前輩男團東方神起的經典夯曲,還換古裝表演南韓傳統三面鼓,其中有一段她親自下去舞台,轉過頭請粉絲幫她綁頭巾,引起在場粉絲陣陣尖叫。

第二個solo表演則是輝人,她身穿全白洋裝,站在白色鋼琴旁邊表演個人曲《25》,但下一秒脫下外裙,緊身上衣中空露出川字腹肌,一轉身超短褲讓屁股蛋若隱若現,十分性感。一連表演亞莉安娜的《My Favortie Things》與《7 rings》,還秀了一手爵士鼓,但下台害羞表示「因為太緊張了,剛有一點失誤」。

▲MAMAMOO在台北連續兩天舉辦演唱會。(圖/記者范綱儀攝)

換華莎的時候果然不負眾望,除了前面開深V,高衩的表演服也是必須,她一邊表演碧昂絲《Crazy In Love》、女神卡卡《Orange Colored Sky》,並用口白說後面這首是她上首爾到這間公司當練習生演唱的第一首歌,「當時不知道有多緊張」,接著表演《Don't Give It To Me》、《TWIT》等個人夯曲,掀起全場高潮!

最後一位solo的頌樂,則以《鐵達尼號》經典歌曲《My Heart Will Go On》開場,接著演唱《Hello》,她表示,「第一首歌在我小時候給我很大的影響,而《Hello》則是我人生中第二首寫的自創曲,在舞台上表演也是第二次,和台灣的MOOMOO(MAMAMOO粉絲名稱)一起唱非常感動。」最後她丟下一條白色手絹,上面用中文寫「台灣木木們!你是我的!」,據了解是她親自手寫,演唱會時特別送給台下粉絲。

▲▼MAMAMOO除了團體表演,也帶來個人舞台。(圖/記者范綱儀攝)

不僅如此,MAMAMOO還首次站上新莊體育館2樓,利用延伸階梯繞2樓一圈和座席觀眾揮手,有些人甚至能幸運與女神們擊掌,回到中間舞台後,她們先在舞台上舉著中文字版寫著「感謝陪在身邊,共度的季節不會忘」,沒想到抬頭看到座位區粉絲為她們排出韓文字「感謝四季和你們一起」,而其實排字還有另外一面,全場再度翻面拚出「永遠繼續一起走下去」,讓四人大呼「WOW」備受感動。

她們一共演唱32首組曲,演唱會從晚間6點開始,一路唱到10點,唱好唱滿、值回票價,明天則在同一地點下午4點開唱,兩天票全賣光,共吸引1萬人到場觀看。