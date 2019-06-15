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賀一航畢業典禮　白冰冰主持「最後演出告別式」

記者蕭雅玲／台北報導

賀一航因大腸癌離世，享壽64歲，今早（15日）在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦告別式，八點鐘家祭遺孀Judy、兒子曾治豪現身會場，資深藝人孫情現身家祭會場向家屬致意時，Judy忍不住淚崩與孫情相擁，現場氣氛莊嚴。由於賀一航生前帶給大家歡樂，今天公祭也以歡樂氣氛送賀一航最後一程。

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▲賀一航告別式，白冰冰到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀一航告別式，白冰冰到場。（圖／記者林敬旻攝）

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九點鐘公祭開始，包含演藝圈好友余天、張菲、胡瓜、白冰冰、包偉銘夫妻、鄭進一、洪榮宏、楊貴媚、鍾欣凌、楊烈、小亮哥、黃西田、龍千玉、曾心梅、王彩樺、柯淑勤、張秀卿、張瓊姿、鄭仲茵、丁立祺、蘇炳憲、朱永德、朱紫緹、三立總經理張榮華等人也陸續到現場送老友最後一程。

▲賀一航告別式，黃西田到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀一航告別式，黃西田到場。（圖／記者林敬旻攝）

賀一航走得突然，生前主持中視《我愛冰冰Show》節目三個月，與製作團隊相處歡樂、愉快，上個圓9日最後一次進棚錄影，就因身體不適向節目告假，便再也沒進棚，讓團隊深感不捨，公祭現場包含主持人白冰冰、沈玉琳、台一線東諺與阿文，以及幕後工作人員都也到場致意。白冰冰與賀一航相識數十年，兩人感情深厚，為送老友最後一程，她也主動接下公祭主持人。

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