《琅琊榜》4年梅長蘇、靖王合體！　散場巧遇胡歌…王凱雙手緊抱

記者陳芊秀／綜合報導

靖王和梅長蘇抱在一起啦！大陸男星王凱14日出席頒獎禮，活動散場時，意外和胡歌巧遇，兩人2015年因演出《琅琊榜》人氣雙雙攀上新高峰，相隔4年再相見，立刻送上大大擁抱，現場目擊的群眾忍不住拿起手機拍下經典一幕。

▲《琅琊榜》4年胡歌、王凱合體。（圖／翻攝自微博／琅琊榜）

王凱出席「白玉蘭綻放頒獎典禮」，這次主演電視劇《大江大河》，入圍白玉蘭獎最佳男主角，不過最後敗給《都挺好》蘇大強。他在散場離開時，意外碰上受邀頒獎的胡歌，兩人一見面就當場緊緊相擁，無暇顧及散場人潮，接著一邊聊天，一起走出會場。

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▲胡歌、王凱頒獎禮散場時緊緊相擁。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲王凱、胡歌開心聊天。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲王凱、胡歌一邊聊天一起離開會場。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

胡歌在《琅琊榜》扮演策士梅長蘇，隱瞞真實身分，全心輔佐扮演「靖王」的王凱登上大位，同時也為自己家族報仇雪冤，2大主角的深厚友情令觀眾動容，在2015年創下收視、口碑佳績。兩人4年來演藝成績不斷成長，一個進軍影壇，另一個則是持續活躍電視圈，難得在頒獎禮重逢，火速在網路掀起一陣回憶殺。

▲胡歌、王凱合作過《偽裝者》。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲胡歌《琅琊榜》扮演輔佐王凱的策士，戲裡有感人友情。（圖／翻攝自微博／侯鴻亮）



網友見到「靖蘇合體」哭了，輪番說「4年了耶」、「琅琊榜愛死靖蘇」、「天啊靖蘇組合真的可以」、「我也想和王凱擁抱。」