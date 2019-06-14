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鄭爽遭酸民惡咒「今天死了沒」　男友霸氣宣布全提告：何必做傻事

記者李湘文／綜合報導

大陸女星鄭爽人如其名，有著特別直爽的性格，引此吸引許多死忠粉絲，有時卻也成為網友攻擊箭靶，飽受網路惡言之苦。她的男友張恒14日便在微博PO出律師聲明，公開點名幾位太過分的網友，透露已經存證準備提告。

▲鄭爽低調做煎餅。（圖／翻攝自微博／電視劇青春鬥）

▲▼鄭爽和男友張恒感情穩定。（圖／翻攝自微博／電視劇青春鬥／CFP）

▲▼鄭爽和男友張恆現身機場。（圖／CFP）

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張恒透過微博發文：「都在同一個美好的星球，又何必去浪費時間做些傻事打擾她的心情？這個時間可以去陪伴可以去遊玩也可以去賺錢……而不是去對她或者別人不尊重。」他同時附上律師聲明，宣布已經準備對辱罵鄭爽的網友提告。

▲鄭爽被霸凌，男友張恒提告。（圖／翻攝自微博／綦谷Karma想要多頭髮）

▲張恒發聲捍衛鄭爽。（圖／翻攝自微博／綦谷Karma想要多頭髮）

律師聲明中指出，部分網友在微博上惡意攻擊鄭爽，甚至創設「鄭爽今天死了嗎」、「鄭爽廳震」等話題，夾雜大量侮辱性用語和醜化截圖，已經影響當事人的形象，並造成心理傷害。為此，律師已經蒐證，將採取法律途徑解決，也警告轉發這些惡意內容的網友，必須立刻刪除和道歉。

鄭爽雖然沒有官方微博，但也透過私人使用的微博轉發聲明，寫下「一起守護她」，為自己的權益發聲。粉絲則一個個留言力挺「支持維權」、「一起保護姐姐」、「謝謝姐夫，一定要保護好她啊」、「不要讓那些人逍遙法外」，希望惡意攻擊的人都能得到法律制裁。

▲鄭爽被霸凌，男友張恒提告。（圖／翻攝自微博／綦谷Karma想要多頭髮）

▲鄭爽被霸凌，男友張恒提告。（圖／翻攝自微博／綦谷Karma想要多頭髮）

▲張恒發出律師聲明。（圖／翻攝自微博／綦谷Karma想要多頭髮）

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