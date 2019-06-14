人氣貝斯手飯田祐馬失蹤9天…演唱會中止！　不倫小三PO文「遺憾」網抖了

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣樂團KANA-BOON的貝斯手飯田祐馬無預警失聯，現在音訊全無，家人緊急向警方提出搜索要求，13日官網宣布演唱會因故中止，大批粉絲憂心忡忡。他2年前和出家女星清水富美加（現法名：千眼美子）爆不倫戀，如今失聯原因不明，女方日前的貼文原來早有徵兆。

▲KANA-BOON的貝斯手飯田祐馬失蹤，不倫舊愛清水富美加說話了。（圖／翻攝自日網、千眼美子推特）

據官網公告，飯田祐馬自5日起全面失聯，親人、朋友全部都連絡不上他，幾乎斷絕和外界的所有聯繫，因此出動警方協尋。隨後網友發現，過去陷入不倫戀情的清水富美加在8日PO文，「得知難過的消息，傷心、遺憾這些不要想太多，其實還想再多一點時間相處，溫柔的瞬間和事實，明確又清晰如綠光閃現。」

請繼續往下閱讀...

清水富美加的推文在網路傳開，當時已經令人好奇「什麼悲傷的事」、「遺憾什麼」，隨後飯田祐馬失蹤事件曝光，PO文格外令眾人心驚，網友紛紛留言「希望不要發生不幸的事」、「這段話感覺意味深長。」

▲清水富美加PO文引發各界心驚。（圖／翻攝自推特／千眼美子）

飯田祐馬和樂團於3月曾來台演出，無預警失聯已經進入第9天，原訂23日起展開的7場演唱會臨時喊卡，其他3名成員14日發表道歉聲明，同時難掩焦急心情，「是不是發生意外了，是不是捲入什麼麻煩了，各種可能性在腦裡四竄。身為隊友、朋友，我們真的很擔心，只希望他平安無事。」

▲飯田祐馬失蹤，樂團KANA-BOON演唱會喊卡。（圖／翻攝自推特／KANA-BOON）