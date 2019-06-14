《X戰警：黑鳳凰》原始結局曝光！導演承認：跟《驚奇隊長》有點像

記者洪文／綜合報導

福斯製作漫威電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）原訂2018年11月上映，調整兩次上映日期之後，才改至現在上映。中間經歷補拍內容令人好奇，現在「獨眼龍」泰謝里丹（Tye Sheridan）還原原始結局，疑似與《驚奇隊長》過於雷同而遭到刪除。

▲《X戰警：黑鳳凰》、《驚奇隊長》都有外星人，難免被拿來比較。（圖／翻攝自Marvel、Xmen臉書）



「獨眼龍」泰謝里丹在英國倫敦《X戰警：黑鳳凰》媒體圓桌訪問中，爆料電影結局的重大改變，「本來有個聯合國警衛、琴葛雷的大戰場面，所有警衛變成史克魯爾人。」這句話證實了原本粉絲猜測反派是史克魯爾人的理論，不過片中從未提及「史克魯爾人」這個詞。

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外媒《Comic Book》認為《X戰警：黑鳳凰》字幕刻意刪除「史克魯爾人」這個詞，改由迪巴利人（D’bari）取代，而潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）演出的迪巴利領袖武克（Vuk）的起源故事可能被刪除，不然就是根本沒拍。外界瘋傳整個結局改變，可能跟迪士尼、福斯併購有關，畢竟《驚奇隊長》使用了史克魯爾人，漫威電影宇宙未來打算繼續向外星種族發展故事。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》潔西卡崔絲坦演出外星人迪巴利領袖武克。（圖／翻攝自Youtube／twfoxmovies）



導演賽門金柏格向外媒《io9》坦言：「我想回去重拍的原因，其實是因為這部片代表著系列電影裡大家庭的高潮，也是一部讓這個大家庭分崩離析的電影。」他透露，原本的結尾有很多關於X教授、獨眼龍派系分歧，「隨著劇情一步步推進，最終只剩下獨眼龍一個人。」

後來經過《X戰警：黑鳳凰》內部試片之後，導演賽門金柏格腦中浮現了想法：「如果你想讓這一系列畫下句點，你會希望看見他們在結局團結起來。我們沒有完成拍攝這個結局，但是無論過了多久想起這件事，我仍覺得少了一點結局的感覺，這真的是推動我重拍的動機。」

▲《X戰警：黑鳳凰》導演承認原本結局跟《驚奇隊長》有點雷同。（圖／福斯影片）



對於不少外媒推測《X戰警：黑鳳凰》重拍是因為結局跟《驚奇隊長》太過相似，導演賽門金柏格證實，確實有一些相似之處，但是當時選擇重拍的時候，並不知道《驚奇隊長》的故事細節，「早在《驚奇隊長》上映之前，我們已經決定重拍，我並不知道漫威工作室的規畫。」