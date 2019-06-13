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宋芸樺約會原本要付錢！小6歲男星「趁她上廁所付錢」

記者洪文／台北報導

宋芸樺在柴智屏旗下群星瑞智經紀合約5年到期，日前爆出準備出走。兩人13日下午為了宣傳電影《我的青春都是你》大方合體，並且證實「已經續約」打破謠言。

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監製柴智屏、女主角宋芸樺宣傳《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝，以下同）

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訪問前，宋芸樺、柴智屏緊靠拍照，看起來感情仍相當好。記者問起續約狀況，宋芸樺直爽回應：「已經續啦！」柴智屏也說：「之前就已經談得差不多了，但是她去了坎城影展，回來就續了。」

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

柴智屏表示：「我們都已經像家人一樣，其實她怎麼樣開心，怎麼樣最好，我都會支持！」宋芸樺則表示：「一直以來跟柴姐合作都很開心，工作人員也都熟悉，現在續約是最好的選擇。」

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

問到續約可有調整酬勞抽成比例？一旁宋芸樺經紀人趕緊跳出來回：「這是合約機密！」柴智屏則是回應：「我們希望她賺更多，我們才會賺很多，多抽一點不會帶來更多好處。」

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

柴智屏監製《我的青春都是你》，但她自嘲青春的自己都在追逐幸運草，「原本是投機的心理，我每一堂課都到處找，終於在某一個角落找到，事後回想起來，哪是幸運？這是努力找的結果。」

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

宋芸樺坦言，男主角宋威龍很帥，「雖然年紀比我小，但是很Man，有被保護的感覺。」該片在台灣取景，她帶著小鮮肉去腳底按摩、吃飯，男方甚至趁她上廁所就把錢付了，相當貼心。

▲▼監製柴智屏、女主角宋芸樺《我的青春都是你》。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，宋芸樺現實生活至今仍單身，但她不急著找男友。被虧條件這麼好怎麼沒人追？柴智屏打圓場：「其實條件好的人，男生都不太敢追，不然林志玲怎麼混到現在？很多男生都會望之卻步。」

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