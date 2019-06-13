ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻去年12月底被拍到在車內密會48分鐘，兩人全盤否認，近日又被直擊阿翔和謝忻靠車窗激吻，阿翔今（12日）在烏日錄民視《綜藝大集合》，錄影前出面道歉，表示沒有拿捏好朋友間的分寸。有網友比對謝忻和阿翔的社群打卡照，發現兩人疑似共喝飲料，發文似乎是隔空喊話。

▲▼謝忻。（圖／謝忻IG）

▲謝忻發文。（圖／擷取自謝忻IG）

請繼續往下閱讀...

▲▼阿翔。（圖／阿翔IG）

▲阿翔發文。（圖／擷取自阿翔IG）

阿翔、謝忻和瑪莉亞等人受胡瓜和丁柔安邀約，於4月6日到日本看棒球賽，阿翔更開了直播和大家分享看球實況，當時謝忻左右邊各是坐著阿翔、瑪莉亞。不過4月7日阿翔和謝忻分別在自己的社群上打卡，照片中兩人都拿著一樣的粉紅色飲料，在阿翔的照片中有一雙手端著咖哩飯，該女性的服裝和謝忻一樣，旁邊不見瑪莉亞等人。

▲▼阿翔。（圖／阿翔IG）

▲阿翔的左手邊的人的衣服和謝忻一樣。（圖／阿翔IG）

謝忻在5月24日發文：「我說／我沒事，你先忙。中間刪減了一行又一行的澎湃巨浪。」而阿翔在同一天也在社群上貼文：「你還好嗎？扭蛋機，最長的一句話，扭蛋像人生，不能重來，但，今天的重點是，這一台6公斤，那麼沉重，你嘴裡說著沒事，沒事，其實我好心疼。」似乎是在回應謝忻。

▲▼謝忻。（圖／謝忻IG）

▲謝忻和阿翔同一天打卡。（圖／謝忻IG）

李榮浩直播開一半突中斷　 驚恐急求救「手機OO了」笑翻！

推薦閱讀

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

老婆一早驚見偷吃新聞！阿翔「聊一下我就出門了」　利菁痛批藉口：太殘忍

老婆一早驚見偷吃新聞！阿翔「聊一下我就出門了」　利菁痛批藉口：太殘忍

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光

獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光

阿翔爆與謝忻婚外情又「搭訕女工作人員」　製作人說話了

阿翔爆與謝忻婚外情又「搭訕女工作人員」　製作人說話了

網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」

網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

不是修圖！《超偶》曾昱嘉甩肉30公斤現身...公開減肥過程

不是修圖！《超偶》曾昱嘉甩肉30公斤現身...公開減肥過程

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻激吻阿翔爆當小三　閨蜜王宇婕震驚回應了

翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人

老婆一早驚見偷吃新聞！阿翔「聊一下我就出門了」　利菁痛批藉口：太殘忍

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！　謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界曝光

阿翔爆與謝忻婚外情又「搭訕女工作人員」　製作人說話了

網抓包「阿翔、謝忻傳情鐵證」　隔空曖昧藏IG「要是能抱抱睡...」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿翔, 謝忻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Jessie J四年前被判「無法生育」　熱戀查寧塔圖吐心聲：還想當媽媽
  2. 夏語心深U泳裝「雪白半球露出」！　短褲一脫…高衩開到腿根網辣暈
  3. 又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」
  4. 自稱跟妳男友是好哥兒們！　大小S神解「最婊女人特徵」：說出這3字就是狐狸精
  5. 賈靜雯離婚9年…首同框前夫！　梧桐妹畢業「一家三口」合照曝光
  6. 庾澄慶擠上末班車！　2019《中國好聲音》導師陣容出爐
  7. Lulu「水母頭」新髮型神還原楊丞琳！　釣出本尊親回：害人不淺
  8. YOSHIKI沒跟蔡英文吃飯？台北密會香港巨星：吃了很多臭豆腐
  9. 翔忻之亂／渣男沾綠茶閨蜜　「情慾噴發」逼瘋正宮：紅粉知己就是還沒上床的女人
  10. 等9年！首座LUXE廳引進台灣　RealD終極銀幕「畫面無鬼影」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366