又抓！謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃「其實我好心疼」

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻去年12月底被拍到在車內密會48分鐘，兩人全盤否認，近日又被直擊阿翔和謝忻靠車窗激吻，阿翔今（12日）在烏日錄民視《綜藝大集合》，錄影前出面道歉，表示沒有拿捏好朋友間的分寸。有網友比對謝忻和阿翔的社群打卡照，發現兩人疑似共喝飲料，發文似乎是隔空喊話。

▲謝忻發文。（圖／擷取自謝忻IG）

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▲阿翔發文。（圖／擷取自阿翔IG）

阿翔、謝忻和瑪莉亞等人受胡瓜和丁柔安邀約，於4月6日到日本看棒球賽，阿翔更開了直播和大家分享看球實況，當時謝忻左右邊各是坐著阿翔、瑪莉亞。不過4月7日阿翔和謝忻分別在自己的社群上打卡，照片中兩人都拿著一樣的粉紅色飲料，在阿翔的照片中有一雙手端著咖哩飯，該女性的服裝和謝忻一樣，旁邊不見瑪莉亞等人。

▲阿翔的左手邊的人的衣服和謝忻一樣。（圖／阿翔IG）

謝忻在5月24日發文：「我說／我沒事，你先忙。中間刪減了一行又一行的澎湃巨浪。」而阿翔在同一天也在社群上貼文：「你還好嗎？扭蛋機，最長的一句話，扭蛋像人生，不能重來，但，今天的重點是，這一台6公斤，那麼沉重，你嘴裡說著沒事，沒事，其實我好心疼。」似乎是在回應謝忻。

▲謝忻和阿翔同一天打卡。（圖／謝忻IG）