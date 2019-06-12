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YG宣布掰了B.I：切身感受到管理藝人的責任感...股價仍狂瀉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的YG娛樂，今（12日）早爆出所屬公司男團iKON的隊長B.I買毒醜聞，他本人也在IG宣布退團之後，YG娛樂發布官方聲明，「對於所屬藝人金韓彬（B.I本名）造成大眾失望，我們低頭道歉。」並宣布將他解約，正式離開YG。

▲B.I。（圖／翻攝自iKON臉書）

▲B.I自行宣布退團後，YG也宣布將他解約。（圖／翻攝自iKON臉書）

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YG娛樂在B.I的IG退團宣言後，稍早也正式發表聲明，「對於所屬藝人金韓彬的問題造成大家失望，我們低頭向大眾道歉。金韓彬因此事件感受到了沉重的責任感，我們公司慎重地接受其退出團體，並決定終止他的合約。」

此外也表示，「YG娛樂切身感受到管理藝人的責任感，對於讓大家費心，再一次致上歉意。」

YG藝人闖禍不斷，今年初BIGBANG前成員勝利就已經因為被控性招待、逃稅、貪污等相關違法行為，自行宣布退出演藝圈，等於也是退出YG與BIGBANG，接著5月又被爆出老闆梁鉉錫（又譯楊賢碩）本人疑似性招待富商，但他否認傳言，只說明是出席酒席，對性招待不知情。現在又爆出B.I買毒事件，消息傳出YG股價暴跌，並再度重挫該公司形象。

▲YG宣布掰了B.I：切身感受到管理藝人的責任感...股價仍狂瀉。（圖／翻攝自Naver）

▲YG宣布與B.I解約，股價仍狂瀉。（圖／翻攝自Naver）

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關鍵字

YG, iKON, B.I, KPOP, 日韓風

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