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贈票／超狂S2O噴水電音趴 7月開潑囉！

App小組／活動報導

▲S2O噴水電音趴7月來台 。（圖／主辦單位提供）

▲S2O噴水電音趴7月登場 。（圖／主辦單位提供）

不用到泰國，也能體驗潑水節！今年S2O噴水電音趴首度來台，原封不動將舞台搬來台灣，準備和大家嗨翻這個夏天，還沒體驗過泰國潑水節嗎？千萬別錯過7月6號到7號在台北大佳河濱公園登場的S2O潑水音樂節！

點我下載App搶抽S2O TAIWAN門票！

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今年暑假必去的音樂節－S2O潑水電音節，7月6日至7日首度來台舉辦。將最具代表性的360度高壓噴水系統帶來台灣，搭配世界知名DJ輪番上陣，勢必嗨翻大佳河濱公園！享受電音的同時也體驗泰國潑水節的文化， 現在下載新聞雲App，免費抽S2O潑水電音趴門票，快約朋友一起潑水去！

▲S2O噴水電音趴7月來台 。（圖／主辦單位提供）

S2O 全名為Songkran Music Festival，Songkran 意即泰國潑水節，2015 年在泰國首次舉辦，邀請國際知名DJ齊聚為世界各地的遊客演繹一場水與火的音樂大狂歡。S2O發展至今已成為全球最大潑水音樂節並且積極向外推廣，於2018年首次登陸日本東京台場，超棒的舞臺裝置、世界級DJ 陣容以及特別設計的360 度噴水裝置，嗨翻全場！

《S2O TAIWAN》

活動日期：2019/7/6 (六) 14:00~22:00　

　　　　　2019/7/7 (日) 14:00~22:00

活動地點：大佳河濱公園 九號水門（台北市中山區濱江街5號）

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「S2O噴水電音趴點我抽門票」，填留資料，馬上行動！
◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】
◎活動時間：6月13日至6月18日2359止。
◎得獎獎項：《S2O TAIWAN》門票。
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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S2O噴水電音趴, App活動, App贈票

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