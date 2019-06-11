林書宇決心要娶她！夏于喬懼婚→接受：他讓我的害怕變渺小

記者林映妤／台北報導

夏于喬5月底和交往3年的導演林書宇登記結婚，11日她出席活動，笑說2人太隨興，目前婚宴沒計畫，「近期不會有小孩，有工作也不方便懷孕，但要是現在懷孕就來呀！」其實從訂製到拍婚紗照，2人都是時間剛好match，「我沒有心中的夢幻婚禮，越簡單越好。可能某天覺得大家都沒事，就來辦一下吧！」

步入婚姻前，夏于喬其實非常恐懼，認為2人穩定自在就好，深怕任何一個決定都會改變現狀。「他跟我求婚後我沒馬上答應，因為我太震驚了，有點害怕。反而是他在給我力量，我把我的害怕老實告訴他；他也把為何不害怕的原因告訴我。經過非常誠懇的談話後，我突然覺得，我怕什麼？」

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▲▼夏于喬出席婚紗活動。（圖／Jasmine Galleria提供）

很多人說結婚需要衝動，夏于喬卻相反，處女座的她喜歡事前想好，沒有辦法衝動行事，「對我來說很困難，想越多越難前進。」

林書宇去年對她下跪求婚時，夏于喬當下只是想先讓對方站起來，所以先說好，「我沒回答他很尷尬，我也很尷尬，我還是有哭啦，但他起來後我說，你給我一點時間我想一下。後來兩三次溝通才決定。」

夏于喬將自己的懼怕告訴林書宇，像個記者般問了很多對方的想法，包含什麼時候有結婚的想法？接下來要馬上結婚嗎？買戒指有猶豫嗎？曾想放棄過嗎？你知道會影響兩家人嗎？「他講話很誠實、很誠懇，沒有哄我，我就開竅了，接下來要陪你走過人生的『這個人』一點害怕都沒有，充滿正面力量和勇氣，我突然覺得我的害怕好渺小。」

她坦承結婚前會裹足不前，婚後的現在反而很有安全感，每一步都踏在地上，所有力量和勇氣都是對方給的。

▲▼夏于喬、林書宇5月底登記結婚。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

至於婚戒，是夏于喬人生中第一個鑽石戒指，「我從沒收過，也沒自己買過，以前沒什麼感覺，但收到時突然覺得女生一輩子一定要有一個，它不是價錢，是一個承諾，是一個有責任感的承諾交到你手上。」

決定結婚後，夏于喬滿心想做一件自己喜歡的婚紗，更找來余靜萍幫2人拍婚紗照，無論地點、時間都是天時地利人和，3年前定情之地小豆島在他們前往拍婚紗時，展出像教堂的藝術品，她甜笑：「我覺得真的是緣分，老天爺有眷顧。」