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新垣結衣31歲慶生照美翻日網！　適婚齡過了還沒嫁…他竊喜：是為了我

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星新垣結衣11日迎接31歲生日，慶生照透過經紀公司公開，吸引大批網友祝福兼收圖。她2017年主演《月薪嬌妻》，被台灣粉絲暱稱「我老婆」，慶生留言掀起日網熱烈迴響，更多人驚呼「完全看不出31歲，時間是停止了嗎？」

▲▼新垣結衣31歲，慶生照美翻。（圖／翻攝自推特／LesPro）

▲新垣結衣31歲啦！（圖／翻攝自推特／LesPro）

新垣結衣出身沖繩，13歲參加選秀活動入行，從少女到成年，每個階段都有代表作。她的凍齡美貌更是令人稱羨，演出《月薪嬌妻》時，身穿10年前《父女七日變》的高中制服，完全零違和成為熱門話題，31歲生日曬出近照，頭戴藍色毛貌、留回中長直髮，黃格子襯衫外套內穿白T恤，搭配百褶長裙，廚房門一開她便探頭出現，露出笑臉入鏡，甜美模樣根本少女。

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▲▼新垣結衣31歲，慶生照美翻。（圖／翻攝自推特／LesPro）

▲經紀公司曬出新垣結衣近照，廚房中探頭甜笑被讚凍齡。（圖／翻攝自推特／LesPro）

網友驚呼「無論幾歲還是年輕可愛」、「不相信已經31歲」、「完全看不出來啦！」由於日本娛樂圈最近喜事連連，不少人緊張「不要讓我一早看到新垣結衣宣布結婚，至少爆熱戀程度就可以。」還有男粉絲趁機求婚：「都過了適婚年齡了還沒有嫁，我開心地想大概是在等我吧，我一定會去迎娶妳的！」結果留言被吐槽「別想歪啦！結衣是大家的。」網路上各種留言讓新垣結衣登熱搜，包括《月薪嬌妻》編劇野木亞紀子也加入這波祝福行列。

▲▼新垣結衣31歲，慶生照美翻。（圖／翻攝自推特／LesPro）

▲男粉絲恭敬寫情書給新垣結衣：「過了適婚齡還沒結婚，大概是在等我」，被留言吐槽「結衣是大家的！」（圖／翻攝自推特）

▲▼新垣結衣31歲，慶生照美翻。（圖／翻攝自推特／LesPro）

▲編劇野木亞紀子凌晨為新垣結衣慶生。（圖／翻攝自推特／野木亞紀子）

▲▼新垣結衣31歲，慶生照美翻。（圖／翻攝自推特／LesPro）

▲野木亞紀子和新垣結衣合作多部電視劇累積高人氣。（圖／翻攝自推特／野木亞紀子）

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