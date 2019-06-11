藍心湄無酬客串《苦力》　和導演「喝出感情」：拍戲每天都有酒

記者李欣容／綜合報導

藍心湄客串公視時代劇《苦力》，因和導演李岳峰認識多年，基於交情，她沒談酬勞就答應客串，沒想到幾個月過去，戲都拍完了，製作人頻問她銀行帳號，她堅持不給，讓李岳峰超感動。

▲藍心湄演台語劇《苦力》 。（圖／公視提供）

藍心湄在劇中飾演熱情海派的茶室老闆娘「阿鳳姨」，這並非她第一次演台語劇，以前曾與導演李岳峰合作過，但當時她台語不輪轉，本來還有點猶豫要不要接，但李岳峰掛保證：「我會教妳。」她便欣然接受挑戰。

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▲藍心湄（右）坐在路邊背劇本。（圖／公視提供）

後來兩人靠著喝酒變熟，起因是有一場戲她要喝酒，但道具師只準備了茶，導演聽聞立刻打開汽車後車廂，拿出一瓶威士忌來當道具，讓她邊演邊喝，她笑說：「從那之後，我每天都有酒喝，跟導演一起喝。」

這次藍心湄情義相挺，無酬客串，跟著劇組到猴硐、陽明山上拍攝，還要努力背下台語台詞，她開玩笑說：「不要亂認識導演朋友！」

▲蔡昌憲下礦坑扮演礦工。（圖／公視提供）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人。李岳峰表示，只要有愛足以撐過一切困難，這就是愛有夠力的證明。

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