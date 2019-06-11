ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《X戰警：黑鳳凰》　帥氣又感傷的變種人告別之旅

圖文／鏡周刊

驚豔的宇宙級女性原力，充滿情感渲染的終章。

　

「X戰警」作為最富有人性的超級英雄系列，近20年卻也風波不斷，歷經開啟前傳版本的起起伏伏，作為階段性終局的《X戰警：黑鳳凰》，很有影迷為曾熟悉的變種人們送別的傷感。這片比不上《第一戰》和《未來昔日》，但當然好過《天啟》。優缺點都很強烈，總結來說仍是不至於失望的一部。

故事講述在一次太空任務中，琴葛雷意外獲得神祕能量，成為最強大的變種人，然而這份能量將她推入悲傷回憶，每次情緒起伏都會失控地傷害附近人們，且被外星種族盯上要吸收成自己人。

請繼續往下閱讀...

《X戰警：黑鳳凰》其實是第二次改編，比《最後戰役》精緻許多，但難免會閃回以往記憶。由《冰與火之歌》的珊莎飾演的琴葛雷，不只是奇技展現，她的強大尤其來自獨屬於女性的纖細感受力與黑暗面的糾結。

X教授、萬磁王、漢克、瑞雯與X學校的互動，比以往更為沉鬱，為本片增添了情感強度。但一如一直以來，「變種人vs.人類」間關係的辯證都是系列核心所在，這次也作為變種人內部衝突的起源，但卻可惜地淺淺帶過。

細節也有不夠細膩的缺失，角色動機不明、和前幾集有銜接上的不合理；外星人那條敘事線太跳tone，也連帶浪費了潔西卡雀絲坦的加入。在任何的故事中，超強者的存在永遠都會是故事的挑戰，以本片作為導演處女作的賽門金柏格，果然無法勝任為琴葛雷的心理轉折做出具說服力的鋪陳。

但《X戰警：黑鳳凰》仍是瑕不掩瑜的，儘管敘事生硬薄弱，電影仍能以一場又一場情感或打鬥場面的戲，帶來該有的滿足。

85分
  • 導演：賽門金柏格
  • 演員：蘇菲特納、潔西卡雀絲坦、詹姆斯麥艾維
  • 片長：113分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期：6月6日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


更多鏡週刊報導
20年戰鬥史譜出最終章　《X戰警：黑鳳凰》滿滿致敬畫面逼哭鐵粉
【影評】惶惶人心，你我都推了一把　《恐怖大媽》
【影評】《捍衛任務3：全面開戰》　無極限！亢奮又炫目

粉紅奧迪R8千金辣模疑走光！ 深V直播側身驚見「粉紅凸起」

推薦閱讀

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」

《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」

曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！

曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

金材昱變新一代男神　韓超模好友洩私交：他「這方面」其實厲害

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」

曾之喬外套一滑落…　正面照「豐滿胸型」全被看光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈票／THE BOYZ帥氣來台　邀你一起嗨翻TICC
  2. 演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（五）
  3. 孫生「激戰片」又被傳出！　見肉色截圖淡定：做藝術的服務民眾
  4. 雪碧砸100萬「全身9處都動刀」　整形前「塌鼻真面目」曝光！
  5. 楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口
  6. 《X戰警：黑鳳凰》　帥氣又感傷的變種人告別之旅
  7. 26歲護士改當直播主月入500萬！　車房全GET「臉也全整了」
  8. 《HIStory》吳承洋拍中槍戲出意外！　「後跌重摔水泥地」頭破血流昏迷
  9. 瘋電影／紅色密令　間諜阿嬤改寫歷史
  10. 郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366