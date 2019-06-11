《X戰警：黑鳳凰》　帥氣又感傷的變種人告別之旅

圖文／鏡周刊

驚豔的宇宙級女性原力，充滿情感渲染的終章。

「X戰警」作為最富有人性的超級英雄系列，近20年卻也風波不斷，歷經開啟前傳版本的起起伏伏，作為階段性終局的《X戰警：黑鳳凰》，很有影迷為曾熟悉的變種人們送別的傷感。這片比不上《第一戰》和《未來昔日》，但當然好過《天啟》。優缺點都很強烈，總結來說仍是不至於失望的一部。

故事講述在一次太空任務中，琴葛雷意外獲得神祕能量，成為最強大的變種人，然而這份能量將她推入悲傷回憶，每次情緒起伏都會失控地傷害附近人們，且被外星種族盯上要吸收成自己人。

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《X戰警：黑鳳凰》其實是第二次改編，比《最後戰役》精緻許多，但難免會閃回以往記憶。由《冰與火之歌》的珊莎飾演的琴葛雷，不只是奇技展現，她的強大尤其來自獨屬於女性的纖細感受力與黑暗面的糾結。

X教授、萬磁王、漢克、瑞雯與X學校的互動，比以往更為沉鬱，為本片增添了情感強度。但一如一直以來，「變種人vs.人類」間關係的辯證都是系列核心所在，這次也作為變種人內部衝突的起源，但卻可惜地淺淺帶過。

細節也有不夠細膩的缺失，角色動機不明、和前幾集有銜接上的不合理；外星人那條敘事線太跳tone，也連帶浪費了潔西卡雀絲坦的加入。在任何的故事中，超強者的存在永遠都會是故事的挑戰，以本片作為導演處女作的賽門金柏格，果然無法勝任為琴葛雷的心理轉折做出具說服力的鋪陳。

但《X戰警：黑鳳凰》仍是瑕不掩瑜的，儘管敘事生硬薄弱，電影仍能以一場又一場情感或打鬥場面的戲，帶來該有的滿足。

85分 導演：賽門金柏格

演員：蘇菲特納、潔西卡雀絲坦、詹姆斯麥艾維

片長：113分鐘

級別：保護級

上映日期：6月6日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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