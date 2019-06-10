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《名偵探柯南》黑衣組織BOSS名字揭曉！　網苦等23年「快要結局了」

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《名偵探柯南》連載25年，自1996年推出動畫至今播了23年，電影版更是票房常勝軍。而動畫版在近日劇情有了重大進展，那就是黑衣組織BOSS的身分終於曝光，也有網友推測故事快要進入大結局了！

▲▼《名偵探柯南》動畫版播出黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特） 

▲《名偵探柯南》動畫版播23年，終於演到黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特）

《柯南》在日本播出第942集，進度來到漫畫連載第1008話，正式進入最後階段，也是黑衣組織的BOSS名字揭曉的重要集數。原來BOSS名叫烏丸蓮耶，傳說中的大富豪，擁有龐大的財產，擁有別墅「黃昏之館」，館中的窗戶、地板、把手、餐具、西洋棋的棋子等，全都是加上烏鴉紋章的特製品，而且盛傳在數十年前就已經死了，年齡在40年前就已經超過100歲，如果活到現在，已經是140歲以上的長壽富豪，柯南面對的敵人是全日本最強大的人物。

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▲▼《名偵探柯南》動畫版播出黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特）

▲8個字母推測大BOSS名字。（圖／翻攝自推特）

▲▼《名偵探柯南》動畫版播出黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特）

▲烏丸蓮耶是神祕大富豪，如果還活著已經超過140歲。（圖／翻攝自推特）

▲▼《名偵探柯南》動畫版播出黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特）

▲老爸溫心提醒兒子工藤新一，「你碰上了日本最強大的敵人。」（圖／翻攝自推特）

事實上，漫畫家青山剛昌早在2年前就揭開BOSS之謎，震驚廣大動漫粉絲，隨後立即宣布休刊，休養3個月後又恢復連載。動畫更受到全球動漫迷追看，直到第942集終於演到關鍵劇情，格外令觀眾振奮，據悉，「烏丸蓮耶」第一次出現是在219集《被召集的名偵探》，前不久電視台剛重播，其實是為了接上新進度。

▲▼《名偵探柯南》動畫版播出黑衣組織BOSS揭曉啦。（圖／翻攝自推特）

▲《名偵探柯南》播出後，「烏丸蓮耶」登熱搜。（圖／翻攝自推特）

▲「烏丸蓮耶」第一次出現是在219集《被召集的名偵探》。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

動畫播畢後，「烏丸蓮耶」登上日本推特熱搜，網友激動留言，「與其說知道名字，我比較驚訝的是知道名字居然花了我23年半」、「烏丸第一次登場時我才2歲」、「因為是烏丸蓮耶，所以才突然重播吧。」此外，多年來粉絲懷疑「阿笠博士」是幕後BOSS，還是有人不死心，對照剪影「怎麼看還是同一個人」、「覺得還是阿笠博士比較好。」而《柯南》動畫劇情被觀眾預測會走回主線，不少網友預感快要結局了。

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名偵探柯南, 柯南, 烏丸蓮耶

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