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柯智棠開唱尾聲：忘說我入圍金曲了！　傻萌樸實逗樂粉絲

記者盧薇淩／台北報導

繼2016年憑首張專輯《你不真的想流浪》雙料入圍金曲獎最佳國語男歌手、最佳新人獎後，創作才子柯智棠以第二張專輯〈吟遊〉再獲評審肯定，角逐第30屆最佳國語男歌手。金曲獎倒數前夕，9日於Legacy台中舉辦「鐵漢柔情」系列的專場演出，接連演唱《找到我》、《無關拯救的事》、《遠走》開場，深具穿透力的滄桑嗓音瞬間征服全場觀眾。

▲▼柯智棠在台中演出 。（圖／legacy）

▲柯智棠在台中演出 。（圖／legacy）

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然而對於近期備受矚目的金曲入圍，一向隨緣的柯智棠，到了演出中段才說：「啊！忘了跟大家說，我入圍金曲獎了。」可愛樸實的行徑逗樂全場樂迷，緊接著說：「真的很感謝評審肯定，我的個性比較chill，得不得獎就看緣分了。」多首氣勢滂礡歌曲演出後，他開玩笑地問樂迷說：「會不會太吵？希望大家喜歡這樣的改變。」多變的聲音表情，遊走於英搖與民謠曲風，鐵漢柔情兼具的音樂特質，讓樂迷們聽得如癡如醉，紛紛報以熱烈回應展現對於柯智棠的支持。

▲▼柯智棠在台中演出 。（圖／legacy）

▲柯智棠入圍此次金曲歌王。（圖／legacy）

雖然平常話不多，但曾在台中念大學、超過兩年沒有在台中舉辦個唱，能再次在台中演出令柯智棠相當開心。演唱完《你不真的想流浪》後，自曝對世界好奇擁有流浪魂，時不時就需要去旅行培養靈感，聊起年初去印度行，為期一個月的旅程與許多旅人互相分享人生，其中有位朋友的母親得了癌症，但朋友都不敢跟母親透露，選擇天天逗母親開心，他感性說：「我跟媽媽的感情很好，聽完這段故事後情緒被緊緊牽引，激發我在印度創作《陽光燦爛》這首新歌。雖然故事有點感傷，但希望這首歌能陪伴大家好好宣洩情緒，相信黑暗後依舊會看見陽光。」
 

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柯智棠, 第30屆金曲獎, 金曲30

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