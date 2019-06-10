ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋芸樺♥宋威龍甜蜜初戀　《我的青春都是你》開拍前10天還在改劇本

記者林映妤／台北報導

宋芸樺、宋威龍主演校園青春愛情電影《我的青春都是你》由柴智屏、馮凱攜手監製，2人大膽起用新導演周彤、代夢穎，率領一群90後年輕團隊，打造甜蜜走心愛戀。柴智屏將自身經驗毫不保留交給2位導演，甚至在開拍前10天陪著大家熬夜改劇本，親力親為只希望大家都學會「如何對觀眾負責」。

在《我的青春都是你》合作初期，柴智屏曾擔心2個90後年輕導演周彤、代夢穎達不到她的要求，後來轉念一想，她女兒也是90後，如果真的有才能、才華，通過前輩的建議激發出潛能，或許很值得期待。

▲▼宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

▲▼宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

代夢穎回想起開拍前10天，凌晨2點坐在柴智屏家裡，看著仍有待修改的劇本，柴智屏認真問：「你覺得這個劇本好笑嗎？」代夢穎不想再修改，只回答「好笑」，柴智屏再次問：「真的好笑嗎？」代夢穎終於講出真心話「不有趣」，柴智屏回問：「不好笑又不有趣為什麼要拍呢？」最後主動表示：「你願意改，我們就一起改。」

後來長達一週的改本，柴智屏每天陪著大家到凌晨1、2點，代夢穎感動說：「我蠻震撼的，柴姐每天陪我們一起改、一起想梗，不好就重新做，要對觀眾負責任，我們不能做一個自己心中不及格的東西。」

▲▼宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

▲宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

宋芸樺這次在《我的青春都是你》飾演元氣少女周林林，她從新人時期就與與柴智屏一起成長學習，2人不只是經紀人與藝人關係，更像老師與朋友，宋芸樺形容柴智屏像是「小天使」：宋威龍則是電影新人，首度與柴智屏合作，形容柴姐「很安靜、很溫柔，會詢問自己在演戲上有没有遇到困難，我有不懂的都可以去問她，很貼心」！

《我的青春都是你》7月5日在台上映。

「最快」直線7秒　自信催油門通過

推薦閱讀

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

專訪／雷神《復仇者4》邋遢大肚腩超爽　老婆小孩崩潰：啥時才要變回來？

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

死侍如何回歸漫威宇宙？《蜘蛛人：離家日》這句台詞是關鍵

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

專訪／薩諾斯是《MIB》K探員　克里斯漢斯沃「這招」反擊！可愛爆表

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

專訪／邵翔小蠻「2個祕訣」相愛6年：她的世界就是以我為中心♥

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

輸了「蝙蝠俠」沒關係！尼可拉斯霍特尬奇異博士演出「最接近神的男人」

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

刑求、打迷藥！古天樂被做成「人體炸彈」　最苦臥底噴出男兒淚

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

星爵婚禮低調奢華　500英畝私人土地全包了！還能「俯瞰太平洋」

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

馬如龍兒子悲痛發聲！　黃士庭低調處理父後事

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

快訊／無尊表妹找到了！　東京迪士尼失蹤2天…他PO文2小時尋回

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

Geta老大永別了！　馬如龍拍46年的戲「只為養9小孩」：退休就是死亡那天

霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我的青春都是你, 宋芸樺, 宋威龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛
  2. 宋芸樺♥宋威龍甜蜜初戀　《我的青春都是你》開拍前10天還在改劇本
  3. 雷／楊冪《築夢情緣》結局顱內瘀血昏迷！　一聽霍建華「幫妳修眉」OOO
  4. 兄弟三連戰「只輸蔡桃貴開球那場」！　蔡阿嘎崩潰：是我帶賽？
  5. 馬如龍兒子悲痛發聲！　黃士庭低調處理父後事
  6. 馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退
  7. 《阿斯達》金智媛抹血詛咒：你會死得淒慘　震撼演技全場噤聲
  8. 王者歸來！姜丹尼爾消失128天露臉　預告回歸：怕大家忘記我
  9. 《中國有嘻哈》音樂總監被捕！　做節目爆紅…侵占6800萬入獄倒數
  10. 郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366