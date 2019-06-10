宋芸樺♥宋威龍甜蜜初戀　《我的青春都是你》開拍前10天還在改劇本

記者林映妤／台北報導

宋芸樺、宋威龍主演校園青春愛情電影《我的青春都是你》由柴智屏、馮凱攜手監製，2人大膽起用新導演周彤、代夢穎，率領一群90後年輕團隊，打造甜蜜走心愛戀。柴智屏將自身經驗毫不保留交給2位導演，甚至在開拍前10天陪著大家熬夜改劇本，親力親為只希望大家都學會「如何對觀眾負責」。

在《我的青春都是你》合作初期，柴智屏曾擔心2個90後年輕導演周彤、代夢穎達不到她的要求，後來轉念一想，她女兒也是90後，如果真的有才能、才華，通過前輩的建議激發出潛能，或許很值得期待。

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▲▼宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

代夢穎回想起開拍前10天，凌晨2點坐在柴智屏家裡，看著仍有待修改的劇本，柴智屏認真問：「你覺得這個劇本好笑嗎？」代夢穎不想再修改，只回答「好笑」，柴智屏再次問：「真的好笑嗎？」代夢穎終於講出真心話「不有趣」，柴智屏回問：「不好笑又不有趣為什麼要拍呢？」最後主動表示：「你願意改，我們就一起改。」

後來長達一週的改本，柴智屏每天陪著大家到凌晨1、2點，代夢穎感動說：「我蠻震撼的，柴姐每天陪我們一起改、一起想梗，不好就重新做，要對觀眾負責任，我們不能做一個自己心中不及格的東西。」

▲宋芸樺、宋威龍《我的青春都是你》。（圖／群星瑞智提供）

宋芸樺這次在《我的青春都是你》飾演元氣少女周林林，她從新人時期就與與柴智屏一起成長學習，2人不只是經紀人與藝人關係，更像老師與朋友，宋芸樺形容柴智屏像是「小天使」：宋威龍則是電影新人，首度與柴智屏合作，形容柴姐「很安靜、很溫柔，會詢問自己在演戲上有没有遇到困難，我有不懂的都可以去問她，很貼心」！

《我的青春都是你》7月5日在台上映。