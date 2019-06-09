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王俊凱坐路邊陪金馬影后！　洋裝大白帽VS.牛仔小鮮肉…網：像一幅畫

記者陳芊秀／綜合報導

19歲大陸男星王俊凱是「TFBOYS」隊長，優質偶像的形象深植人心。他參加陸綜《中餐廳2》到法國開餐廳，受到熱烈迴響，這次再度加入第三季，被目擊現身義大利，坐在路邊，身邊是主演電影《榴槤飄飄》奪下金馬影后的秦海璐，同框瞬間就像一幅畫！

▲▼王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影，坐路邊一幕像幅畫。（圖／翻攝自微博） 

▲王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影。（圖／翻攝自微博）

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《中餐廳3》全新班底受到外界好奇，最近節目組到義大利展開拍攝，新一季成員也陸續揭曉，包括第一季登場的黃曉明回歸，還有王俊凱、秦海璐、楊紫，9日再度傳出男團「聲入人心」的高天鶴、仝卓也加入錄影行列，吸引各派粉絲期待。

▲▼王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影，坐路邊一幕像幅畫。（圖／翻攝自微博）

▲《中餐廳3》有黃曉明、林述蘶、秦海璐、楊紫。（圖／翻攝自微博）

▲▼王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影，坐路邊一幕像幅畫。（圖／翻攝自微博）

▲「聲入人心」高天鶴、仝卓也來錄影。（圖／翻攝自微博）

王俊凱和節目成員陸續採購開店物品，途中和秦海璐坐在路邊紅磚台休息，影后身穿藍色洋裝加上白色大草帽，他則是藍襯衫搭牛仔褲，兩人聊天有說有笑，加上身後磚瓦、白色樓梯、紅花盆栽，構圖被笑讚「宛如一幅畫」、「電影畫面」、「我的天，還以為在拍電視劇。」

▲▼王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影，坐路邊一幕像幅畫。（圖／翻攝自微博）

▲《中餐廳3》成員陸續採購開店物品。（圖／翻攝自微博）

▲▼王俊凱參加《中餐廳3》到義大利錄影，坐路邊一幕像幅畫。（圖／翻攝自微博）

▲王俊凱和秦海璐坐在路邊聊天，構圖宛如一幅畫。（圖／翻攝自微博）

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王俊凱, TFBOYS, 中餐廳

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