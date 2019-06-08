雷／《噬罪者》尺度大開！曹晏豪跟女友kiss bye　轉身找蔡淑臻玩車震

記者李欣容／台北報導

莊凱勛在《噬罪者》中飾演更生人王翔，因殺了人入獄，出獄後到媽媽的早餐店幫忙，卻馬上有警察上門，讓他膽戰心驚，阿姨塞了錢給他，希望他識相離開早餐店，不要讓媽媽再為他受苦。

▲金凱德（左1）飾演千金，莊凱勛回歸社會後當她的司機。（圖／翻攝自公視）

回歸社會找工作，屢屢碰壁，回家後巧遇弟弟王杰（曹晏豪 飾）的女朋友怡安（林子熙 飾），怡安明顯對他有些懼怕，也跟小杰說，「你怎麼沒跟我說，你哥殺的是一個高中女生啊。」

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▲曹晏豪、蔡淑臻偷情尺度大開。（圖／翻攝自公視）

話才說到一半，曹晏豪接到「林大哥」電話，急著處理業務，沒想到是去找劇中已是人妻的唐娟（蔡淑臻 飾）大玩車震，超過10秒劇情激情破表，也讓他前半小時好男人形象大幻滅。

在小杰的介紹下，王翔成了唐娟繼女潘天愛（金凱德 飾）的司機，唐娟搞不定的，王翔都能搞定，小杰意外說出當年殺人真相，哥哥殺人的時候，原來他也在現場。

▲夏于喬一想到莊凱勛，就激動落淚。（圖／翻攝自公視）

王翔去找前女友雯青（夏于喬 飾），雯青一看到倒影也著急著尋找他，想起許多過往回憶，想起王翔與曉君（蔡瑞雪 飾）過去的種種，對於男友的求婚，她的內心也逐漸動搖。

而怡安也開始跟王翔打好關係，小杰看在眼裡，不知是開心，還是吃醋，他竟主動開口告訴怡安，哥哥殺的是他的高中同學。