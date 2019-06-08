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方宥心被貼「殺人犯家屬」標籤　曝心理狀態：很無助

記者李欣容／綜合報導

方宥心在華視《最佳利益》飾演遊覽車司機女兒，因一場意外，父親和多位乘客喪生，她卻被貼上「殺人犯家屬」標籤。劇中扮演安慰母親角色，她心虛說，私下她才是最需要家人幫助的人。

▲方宥心飾演吳佩玲控訴父親被旅行社逼超時加班才會釀成遊覽車翻車事件。（圖／華視提供）

▲方宥心現實生活中是需要家人幫忙解決問題的。（圖／華視提供）

扮演安慰母親、為家人解決問題的角色，這跟方宥心現實生活中的個性很不一樣，她說：「我常被家人唸是生活白癡，都是家人或朋友幫我解決問題居多，感覺他們都能處理得很好，反而是我很需要幫助的感覺。」

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▲方宥心飾演吳佩玲控訴父親被旅行社逼超時加班才會釀成遊覽車翻車事件。（圖／華視提供）

▲方宥心（中間）請鍾承翰（左）幫打官司。（圖／華視提供）

《最佳利益》是方宥心第一次與導演林立書、天心、鍾承翰合作，但因為她是童星出道，在拍戲過程中，導演林立書不斷叫她「前輩」，還特別跟她合照說要拿回去爸爸看，讓她受寵若驚。

▲方宥心飾演吳佩玲控訴父親被旅行社逼超時加班才會釀成遊覽車翻車事件。（圖／華視提供）

▲方宥心安慰媽媽。（圖／華視提供）

談到對於家屬被肉搜、指責，方宥心認為應該要同理加害人的家屬，「我做不出肉搜與指責的動作。」方宥心表示，這角色最具挑戰的地方是在心理層面，不僅是理解、同情或惻隱之心，而是感受與詮釋身在其中的無助與痛苦。《最佳利益》於華視主頻每週日晚間9點半全台首播、中天娛樂台每週六晚間10點播出。

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關鍵字

最佳利益, 方宥心, 天心, 鍾承翰

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