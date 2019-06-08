方宥心被貼「殺人犯家屬」標籤　曝心理狀態：很無助

記者李欣容／綜合報導

方宥心在華視《最佳利益》飾演遊覽車司機女兒，因一場意外，父親和多位乘客喪生，她卻被貼上「殺人犯家屬」標籤。劇中扮演安慰母親角色，她心虛說，私下她才是最需要家人幫助的人。

▲方宥心現實生活中是需要家人幫忙解決問題的。（圖／華視提供）

扮演安慰母親、為家人解決問題的角色，這跟方宥心現實生活中的個性很不一樣，她說：「我常被家人唸是生活白癡，都是家人或朋友幫我解決問題居多，感覺他們都能處理得很好，反而是我很需要幫助的感覺。」

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▲方宥心（中間）請鍾承翰（左）幫打官司。（圖／華視提供）

《最佳利益》是方宥心第一次與導演林立書、天心、鍾承翰合作，但因為她是童星出道，在拍戲過程中，導演林立書不斷叫她「前輩」，還特別跟她合照說要拿回去爸爸看，讓她受寵若驚。

▲方宥心安慰媽媽。（圖／華視提供）

談到對於家屬被肉搜、指責，方宥心認為應該要同理加害人的家屬，「我做不出肉搜與指責的動作。」方宥心表示，這角色最具挑戰的地方是在心理層面，不僅是理解、同情或惻隱之心，而是感受與詮釋身在其中的無助與痛苦。《最佳利益》於華視主頻每週日晚間9點半全台首播、中天娛樂台每週六晚間10點播出。