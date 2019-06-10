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無酬也要演！李鍾碩《死之詠贊》居然是有婦之夫愛上小三

圖文／鏡週刊

以朝鮮日治時期前為背景的韓劇《陽光先生》，去年播出時收視叫好又叫座。同年底的《死之詠贊》同樣以日本殖民朝鮮時期做為背景，描寫韓國第一位女高音尹心悳與愛國劇作家金祐鎮間的故事，對無法相愛的兩人而言，愛情既是希望卻也是絕望。

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「撕漫男歐巴」李鍾碩與「新一代收視女王」申惠善繼電視劇《學校2013》後在《死之詠贊》二度同台飆戲，該劇由《浪漫醫生金師傅》《Doctors醫生們》《當你沉睡時》導演朴秀真攜手新銳編劇曹秀真合作，講述朝鮮最早的公費留學生尹心悳與天才劇作家金祐鎮一段不容於世的愛戀。

申惠善在《死之詠贊》飾演朝鮮第一位女高音，扮相優雅。（Netflix提供）

申惠善飾演的尹心悳與李鍾碩飾演的金祐鎮，於在日朝鮮人所組成的同友會劇團相遇，兩人雖互有好感，但礙於金祐鎮的已婚身分，他們拚命壓抑自己的情感，尹心悳也在結束留學後回到朝鮮。回到朝鮮後尹心悳成為知名的女高音，和前去觀賞演出的金祐鎮再度重逢，兩人愛火一發不可收拾。

尹心悳鼓勵被迫繼承家業的金祐鎮繼續寫作，小倆口相知相許度過甜蜜的時光，但此時尹心悳受困於父母之命被迫相親，甚至被學務局要求成為總督府的臨時歌手。而金祐鎮隱瞞父親偷偷寫作之事也被發現，兩人夾雜在夢想、家庭、愛情與國家之間，最終選擇一起私奔跳海殉情。

李鍾碩在《死之詠贊》飾演新劇作家，熱愛寫作卻被迫繼承家業。（Netflix提供）

《死之詠贊》曾被改編成電影、舞台劇以及音樂劇，去年底以共3集的特別劇形式在韓國SBS電視台及影音平台Netflix播出。劇名《死之詠贊》源於尹心悳在1926年8月所發行的歌曲，曲出自羅馬尼亞作曲家Ivanovici Josif的〈多瑙河水〉，詞由金祐鎮所作，也是韓國流行歌曲的先河。演出韓劇《聽見你的聲音》晉升「韓流四大天王」的李鍾碩，因為對劇本的喜愛，加上與《死之詠贊》導演朴秀真曾在《當你沉睡時》合作，不僅義氣相挺答應演出，甚至更無酬拍攝。

李鍾碩（右）無酬拍攝《死之詠贊》，首次挑戰時代劇演技獲好評。（Netflix提供）

當李鍾碩飾演的金祐鎮被父親質問為何堅持寫作？過去一直按照父親期望娶妻、接管家業過日子的他終於忍不住悲憤大吼：「我是個有想法和自由意志的人，你究竟是想要我活？還是想要我死？」死亡並不能真正解決問題，但對尹心悳及金祐鎮而言，卻是他們唯一能獲得自由的方式。劇名《死之詠贊》雖早已預告悲劇結尾，但結局並未刻意灑狗血或以煽情的方式描述兩人的殉情，取而代之的是，在大時代的捆綁下一股淡淡的惆悵感。

《死之詠贊》無論是在台詞、畫面、音樂、服裝造型都搭配的相得益彰，而李鍾碩與申惠善的演技也十分到位，細膩的表情、演技，令觀眾不自禁與他們一起深陷其中，一同感受他們的無奈悲喜，或者最終兩人所選擇的並不是死亡，而是愛情。

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