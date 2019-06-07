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林真亦「犧牲收入」簽新東家　當李毓芬師妹：很值得！

記者李欣容／台北報導

女星林真亦去年拍完網路劇《N世代》，電影《角頭2：王者再起》，今年正式加入宏將多利安，成為李毓芬的師妹，但也因為是全經紀，工作內容會由公司嚴格把關，她不怕影響收入，「我覺得很值得，畢竟有失就有得。」

▲▼ 林真亦 。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

▲林真亦加入多利安，成為李毓芬師妹。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

林真亦上過綜藝節目，也參與網路劇演出，更因在電影《角頭2：王者再起》中飾演美娜一角受到關注。今年她和導演姜寧經紀約到期，透過朋友介紹簽入新東家，她昨在IG提及，「選擇跳出安穩的舒適圈，即便對收入造成影響，可是很快樂。」

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▲▼ 林真亦 。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

▲林真亦換公司，希望未來作品有質感。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

對此她解釋，「在前公司那邊，我就是能賺錢的幾乎都接，但是現在的公司會幫我過濾，自然收入就有影響，但是如果可以這樣而多點戲劇機會的話，我覺得很值得，畢竟有失就有得。」

▲▼ 林真亦 。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

▲林真亦不怕收入變少，認為這是必經之路。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦）

林真亦經紀人也說，「她是有潛力，是會演的，有陸續在推一些戲，但是台灣環境不好，戲需要醞釀，戲和電影是未來會讓她走的方向。」

過去林真亦會自己接洽工作，收入確實比一般上班族好些，在網路上也有許多粉絲支持，但經紀人提及現實層面，若要在演藝圈走長久，勢必要有所犧牲，作品品質相當重要。

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林真亦, 李毓芬, 多利安

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