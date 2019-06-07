陳建州「特寫甲蟲進食」　伸出2隻黃色觸角…葛仲珊嚇歪飆：X這我不行！

記者阮巧雯／綜合報導

藝人陳建州（黑人）5月30日替兒子們迎接新寵物鍬形蟲，從這之後飛飛翔翔起床第一件事就是馬上查看兩隻甲蟲，陳建州IG動態更都是兩位兒子與甲蟲的親密互動，而6日他上傳一則「甲蟲進食特寫影片」，不少網友驚嚇表示：「好像異形！」

▲飛飛翔翔的寵物是兩隻黑色鍬形蟲。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

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影片中，黑色大甲蟲趴在木頭上專心吃著綠色甲蟲果凍，只見牠從嘴巴中慢慢伸出兩隻細細長長的黃色觸角，緩緩插入果凍裡，接著再慢慢收回口中，就這樣重覆了好幾次。陳建州感到新奇寫道：「從來沒這麼近的距離看過它吃東西。」由於視角太寫實，嚇壞不少網友表示「你要再每天發這個我要退追了」、「母湯喔」，就連饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）也忍不住留言：「喔X這個我不行。」

▲陳建州近距離特寫甲蟲進食，嚇壞不少網友。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）



雖然眾多網友表示害怕，但也驚呼原來甲蟲是這樣進食，表示好像來到動物頻道，而飛飛翔翔不但每天起床第一件事就是關心他們的甲蟲，甚至還會用手摸摸牠們，眼神更是有著滿滿的愛，讓粉絲大讚：「飛飛翔翔實在太勇敢了。」

▲網友大讚飛飛很大膽，敢徒手抓甲蟲。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

▼陳建州上傳甲蟲進食特寫，但甲蟲黃色觸角嚇壞不少網友。（影片／陳建州IG，如遭刪除請見諒）