吳念軒狠撇正牌女友　曖昧女歌手誇「頭髮好香」

記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧將在12日帶著推出新專輯《盲點》搶灘，首波主打歌《擋箭牌》MV更找來以電影《紅衣小女孩2》入圍金馬獎最佳新演員獎的「虎爺」吳念軒擔任男主角，兩人在MV中有著若有似無的情愫，但現實中兩人事前完全不認識，但吳念軒仍特地前來出演力挺，郭修彧笑說，吳念軒相當紳士又溫柔，「很親切地與我抬槓，讓我去除緊張。」

▲▼郭修彧和吳念軒有不少對手戲。（圖／妮樂佛提供）

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但因劇中吳念軒的正牌女友是郭修彧的閨蜜馬栗，但又周旋於兩女之間，最後郭修彧勇於把吳念軒關在門外，把曖昧也一同斬斷。其中有場吳念軒醉倒的戲，郭修彧伸手撫觸他的臉頰、又用手掌丈量著吳念軒手臂，她被誇演得絲絲入扣。此外，一場吳念軒從後面一把抱住郭修彧的戲，也讓吳念軒忍不住說：「頭髮好香啊！」

有趣的是，吳念軒在正趕拍的戲裡是一頭捲髮，但為了拍郭修彧的《擋箭牌》MV，只好請髮型師整個吹直，但拍攝當天大雨連綿，只要雨下得大一點，他的頭髮就又慢慢開始變捲，讓郭修彧都忍不住說：「誰來幫他吹直？」

▲▼郭修彧和吳念軒有不少對手戲。（圖／妮樂佛提供）

郭修彧拍攝《擋箭牌》MV相當入戲，隔天還向經紀人透露憂鬱，「我今天失常了，我好像失去了兩位很好的朋友。」讓經紀人不解：「什麼？」她才解釋直到現在自己還處在MV裡最後她堅不開門的情緒，失去的兩個朋友則是指MV中的吳念軒和馬栗，讓經紀人好氣又好笑，要她快把情緒和心情寫成歌，