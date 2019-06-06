【X戰警20年】專訪／漫威最強變種人！「黑鳳凰」蘇菲特納：我能打敗薩諾斯

記者洪文／專訪

《X戰警》電影版權過去握在福斯手中，因此漫威工作室製作的「漫威電影宇宙」無法出現變種人。其實琴葛雷化身為「黑鳳凰」，在漫畫中一直是「漫威最強變種人」，粉絲一直認為她的能量足以打敗《復仇者聯盟4：終局之戰》的薩諾斯，蘇菲特納（Sophie Turner）在北京宣傳《X戰警：黑鳳凰》接受《ETtoday》專訪時斬釘截鐵表示：「當然沒問題！」

▲黑鳳凰「鳳凰之力」足以打敗薩諾斯。（圖／迪士尼提供、福斯提供）



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其實琴葛雷在《X戰警》5部電影出現，足可見這個角色的驚人實力。芳姬詹森詮釋經典版的琴葛雷在《X戰警：最後戰役》不需要靠「無限手套」，便把惡魔島上的每一個人，全部瞬間化成灰燼，而蘇菲特納詮釋年輕版的琴葛雷在《X戰警：天啟》初次登場，結尾被X教授喚醒「鳳凰之力」，光用「單手」便打敗大反派天啟，那麼沒有手套的薩諾斯肯定也沒問題。

▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／翻攝自Youtube／The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）

漫畫中，琴葛雷的「鳳凰之力」是漫威宇宙中最可怕的力量之一，它可以操控宇宙能量，不僅能摧毀，也能重建宇宙，它能產生巨大的破壞力，彎曲時間和空間的結構，以創造黑洞。它可以直接吸收能源，如獨眼龍的視神經脈衝波，甚至整個太陽的能量；也能吸取敵人的能量和生命能源。作為所有精神能量的連結點，它具備了在全宇宙範圍的心靈能力，包括心靈感應和心念傳送。

▲▼「琴葛雷」蘇菲特納接受《ETtoday》專訪。（圖／ETtoday）



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被問到可否打敗薩諾斯，「黑鳳凰」蘇菲特納斬釘截鐵表示：「當然可以打敗薩諾斯，用我的『鳳凰之力』打敗他，我彈指可能比薩諾斯還快，可以讓任何人瞬間化為灰燼。」對於未來《X戰警》系列角色回歸「漫威電影宇宙」，她也願意跟驚奇隊長組隊對抗，「那會很棒的！我想跟『復仇者聯盟』成員合作，跟驚奇隊長合作會很棒的！」