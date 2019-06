第25部《007》片場爆炸！　「牆全塌了」1個月內出2次意外

記者傅家妤/綜合報導

第25部《007》電影從宣布籌拍至今,一直都多災多難,先是導演換人,再到男主角丹尼爾克雷格(Daniel Craig)腳受傷,拍攝被迫一延再延,沒想到日前又傳出,位於倫敦的Pinewood片場發生意外,現場3度傳出爆炸,所幸並沒有造成太大的傷亡,只有一名工作人員受了輕傷。

▲第25部《007》片場爆炸,外牆也坍塌了 。(圖/《007》劇照、翻攝自推特/jamesbondlive)

根據英國《太陽報》報導,當時《007》的劇組正在拍攝一場火球在實驗室橫飛的戲,現場工作人員的透露:「當時那個火球應該是要橫跨片場,不過技術上卻出現嚴重錯誤。」隨後大家匆匆逃出,期間聽到片場內傳出3次爆炸聲,一個接著一個,爆炸造成部分天花板坍塌,有5道外牆也倒了,現場一片混亂。

隨後《007》劇組發言人回應稱,「在第25部《007》拍攝的期間,Pinewood片場發生了爆炸,該片的場景嚴重被破壞,不過片場並沒有人受傷,不過有一名在外的工作人員受了輕傷。」目前該片處於暫時停拍的狀態。

The 007 Stage at Pinewood Studios was rocked today by a series of explosions and an accident that left a member of the Bond 25 crew injured. https://t.co/aO9ScvMnBb pic.twitter.com/E0DEvH6SIG