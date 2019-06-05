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第25部《007》片場爆炸！　「牆全塌了」1個月內出2次意外

記者傅家妤／綜合報導

第25部《007》電影從宣布籌拍至今，一直都多災多難，先是導演換人，再到男主角丹尼爾克雷格（Daniel Craig）腳受傷，拍攝被迫一延再延，沒想到日前又傳出，位於倫敦的Pinewood片場發生意外，現場3度傳出爆炸，所幸並沒有造成太大的傷亡，只有一名工作人員受了輕傷。

▲第25部《007》 。（圖／《007》劇照、翻攝自推特／jamesbondlive）

▲第25部《007》片場爆炸，外牆也坍塌了 。（圖／《007》劇照、翻攝自推特／jamesbondlive）

根據英國《太陽報》報導，當時《007》的劇組正在拍攝一場火球在實驗室橫飛的戲，現場工作人員的透露：「當時那個火球應該是要橫跨片場，不過技術上卻出現嚴重錯誤。」隨後大家匆匆逃出，期間聽到片場內傳出3次爆炸聲，一個接著一個，爆炸造成部分天花板坍塌，有5道外牆也倒了，現場一片混亂。

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隨後《007》劇組發言人回應稱，「在第25部《007》拍攝的期間，Pinewood片場發生了爆炸，該片的場景嚴重被破壞，不過片場並沒有人受傷，不過有一名在外的工作人員受了輕傷。」目前該片處於暫時停拍的狀態。

▲《007》Pinewood片場發生意外後，一片狼藉 。（圖／翻攝自推特／jamesbondlive）

事實上，該部電影過去就因為原本的導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）退出執導，隨後由《無境之獸》的凱瑞福永（Cary Fukunaga）接替，但上映日也因此延後了整整3個月，上個月14日又傳出丹尼爾克雷格因為在拍攝一場動作戲時摔倒，導致腳踝受傷，當時劇組也宣布暫停拍攝，等待他復原，沒想到如今又發生爆炸意外，上映日可能又得延遲了。

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007, 丹尼爾克雷格, Daniel Craig

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