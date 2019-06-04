ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【暫退好萊塢】雷神索爾5年前「走紅反常舉動」埋伏筆：這對孩子非常重要

記者洪文／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃4日無預警宣布「暫退好萊塢」，其實他早在2014年走紅之際，一反其他明星走紅之後搬到好萊塢的舉動，反而搬回到家鄉澳洲，買下700萬美金的豪宅定居，似乎早已埋下暫退演藝圈的伏筆。他一切為了老婆西班牙辣妻艾兒莎巴塔奇與3個小孩，「這對我們想要給孩子的東西至關重要。」

►雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

▲▼「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇Instagram）

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇Instagram）

請繼續往下閱讀...

克里斯漢斯沃2011年以《雷神索爾》走紅之後，長達10年的漫威系列電影讓他非常忙碌，時常得長時間離開家人。他坦言：「每次我離開家去工作都心如刀割，還記得幾個月前，我才剛回家10天，然後我又不得不再次飛走了，我的女兒傷心欲絕告訴我：『但你剛下班⋯。』這真的很難！」

即使長時間與家人分開，克里斯漢斯沃仍在2014年當紅之際，堅持搬回家鄉澳洲拜倫灣（Byron Bay），買下700萬美金的豪宅定居。雖然他喜歡住在洛杉磯，可是澳洲讓他更有回家的感覺，「選在澳洲沿海地區與我的成長經歷相似，我認為這對我們想要給孩子的東西至關重要。」他認為澳洲的人們從事各種職業，而好萊塢都是演藝圈的人，「這裡的人悠閒、溫暖、熱情的態度是我、老婆立刻能感受到的，我希望我的孩子也能如此，受到這種態度影響。」

▲▼「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃為了小孩，暫離好萊塢。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇Instagram）

克里斯漢斯沃坦言：「我喜歡作為一個演員所做的事情，但是當你被它不斷包圍時，它會令人窒息。」他認為回到澳洲是非常好的決定，「在那裡我可以和人們談論與電影工作完全無關的事情，這在洛杉磯是幾乎不可能的。住在澳洲讓我可以遠離那些讓我失去現實生活的世界，我並不是想要遠離好萊塢，那裡是給我非常多好機會的地方，但是住在家裡可以更舒適。」

女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

推薦閱讀

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雷神索爾, 克里斯漢斯沃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了
  2. 麥克羅斯確定回歸《無照律師》最終季　法庭對決恩師哈維
  3. 準備秒殺！金馬經典影展「限量周邊」　4款膠捲典藏卡＋時尚保溫瓶
  4. KID「牽扯我不公平」　暖心喊話：幫許維恩加油！
  5. 妻夫木聰挑戰捏麵人超緊張！豐川悅司在家陪小孩玩黏土洩父愛
  6. 庾澄慶左眼佈滿鮮紅血塊！　秒變「血輪眼」眼白全都消失
  7. 偷吃人妻上演「激情車震」　曹晏豪尊重女友鍾瑶：我很乖
  8. 瓊瑤老公平鑫濤過世！　2年前「插1根鼻胃管」掀家庭戰…享耆壽92歲
  9. 85歲唐老鴨「雙臂被架起」狂奔急喘　網心疼：真正的趕鴨子上架
  10. 鄭仲茵拍溺水戲　周宜霈犧牲睡眠下海幫勘景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366