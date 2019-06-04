【暫退好萊塢】雷神索爾5年前「走紅反常舉動」埋伏筆：這對孩子非常重要

記者洪文／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃4日無預警宣布「暫退好萊塢」，其實他早在2014年走紅之際，一反其他明星走紅之後搬到好萊塢的舉動，反而搬回到家鄉澳洲，買下700萬美金的豪宅定居，似乎早已埋下暫退演藝圈的伏筆。他一切為了老婆西班牙辣妻艾兒莎巴塔奇與3個小孩，「這對我們想要給孩子的東西至關重要。」

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▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇Instagram）



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克里斯漢斯沃2011年以《雷神索爾》走紅之後，長達10年的漫威系列電影讓他非常忙碌，時常得長時間離開家人。他坦言：「每次我離開家去工作都心如刀割，還記得幾個月前，我才剛回家10天，然後我又不得不再次飛走了，我的女兒傷心欲絕告訴我：『但你剛下班⋯。』這真的很難！」

即使長時間與家人分開，克里斯漢斯沃仍在2014年當紅之際，堅持搬回家鄉澳洲拜倫灣（Byron Bay），買下700萬美金的豪宅定居。雖然他喜歡住在洛杉磯，可是澳洲讓他更有回家的感覺，「選在澳洲沿海地區與我的成長經歷相似，我認為這對我們想要給孩子的東西至關重要。」他認為澳洲的人們從事各種職業，而好萊塢都是演藝圈的人，「這裡的人悠閒、溫暖、熱情的態度是我、老婆立刻能感受到的，我希望我的孩子也能如此，受到這種態度影響。」

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃為了小孩，暫離好萊塢。（圖／翻攝自克里斯漢斯沃、艾兒莎巴塔奇Instagram）



克里斯漢斯沃坦言：「我喜歡作為一個演員所做的事情，但是當你被它不斷包圍時，它會令人窒息。」他認為回到澳洲是非常好的決定，「在那裡我可以和人們談論與電影工作完全無關的事情，這在洛杉磯是幾乎不可能的。住在澳洲讓我可以遠離那些讓我失去現實生活的世界，我並不是想要遠離好萊塢，那裡是給我非常多好機會的地方，但是住在家裡可以更舒適。」