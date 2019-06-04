【暫退好萊塢】小孩、老婆暢聊西班牙語！雷神索爾心碎：我腦袋只有電影台詞

記者洪文／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃4日無預警宣布「暫退好萊塢」，選擇回到澳洲家裡，多花時間陪伴西班牙辣妻艾兒莎巴塔奇與3個小孩。其實近年來他與孩子互動的種種跡象，早已讓他種下離開的念頭，不僅每次離家工作都心如刀割，甚至小孩都跟著媽媽聊西班牙語，而結婚9年至今西班牙語仍說不標準的他無法加入話題：「我腦袋只有裝滿電影台詞。」

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▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇感情很好。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）



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克里斯漢斯沃走紅之後，《雷神索爾》、《復仇者聯盟》系列電影讓他非常忙碌，時常會長時間離開家人。他在2018年向外媒《Domain》坦言：「每次我離開家去工作都心如刀割，還記得幾個月前，我才剛回家10天，然後我又不得不再次飛走了，我的女兒傷心欲絕告訴我：『但你剛下班⋯。』這真的很難！」

老婆艾兒莎巴塔奇婚後犧牲演藝生涯照顧小孩，克里斯漢斯沃才得以如往常工作。他坦言：「沒有她的支持，我無法做到這一切，她對我做了很多，我難以表達對她的感謝，因為她把自己的工作放在一邊，我才可以追逐自己的瘋狂夢想，成為這些超棒電影的一份子，我很幸運生命裡擁有他，我希望可以盡我所能地找時間陪伴她。」

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃為了照顧小孩，暫別好萊塢。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）



即使老婆艾兒莎巴塔奇來自西班牙，在澳洲長大的克里斯漢斯沃不認為兩人之間有文化差異，「我們之間有很大的相似之處，就是我們倆都有大家庭，他們喜歡晚上聚會，每個人都鬧哄哄的，彼此感覺都非常親密，我們聚在一起笑，這個畫面真的很美。我認為我們的文化、看待事物的方式沒有太大的差距，這是我們相處很好的原因。」

然而克里斯漢斯沃的西班牙語始終不太會說，他結婚以來一直在努力，可是根本沒有時間讓他好好學習語言，「老實說，當她用西班牙語對孩子說話時，我已經明白一些事情。我的小孩講了一口流利的西班牙語，我的西班牙語卻不太標準，我只能用『我的腦袋已經塞滿了電影台詞，記憶體都是電影』拿來當藉口。」