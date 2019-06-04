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抓包許維恩「陪新歡回家過夜」　穩交恩愛舉動..KID真的OUT了

圖文／鏡週刊

許維恩2017年底斷開KID後，隨即被爆無縫接軌「大馬高以翔」呂銳，雖然又走讓人霧裡看花的祕戀模式，但愛情衝腦的呂銳似乎壓抑不住對許維恩滿滿愛意。日前呂銳無預警在IG po照示愛，上週三（5月29日）又被本刊直擊將許維恩打包帶回家，證實2人「穩交」關係。

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許維恩與長相神似KID的呂銳去年傳出「同桌用餐」緋聞時，2人還躲躲藏藏否認一起在許維恩家共度情人節，僅回應是「生意夥伴」。

行動證明愛　聚餐陪出席

沒想到過了1年，呂銳突然po出2人在海邊依偎的親密合照，並寫道「在我什麼都不是的時候，你總是在我身邊鼓勵我給我正能量…在我被罵，被欺負的時候，你總是第一個站出來幫我遮風擋雨。從現在起，有好的壞的，我都會在你身邊一起去面對。」大方認愛，雖然許維恩仍不願鬆口，卻以行動證明2人關係。

  1. 呂銳5月26日突然po出和許維恩的親密合照，並寫下感謝文大方示愛。（翻攝自呂銳IG）
  2. 呂銳5月26日突然po出和許維恩的親密合照，並寫下感謝文大方示愛。（翻攝自呂銳IG）

5月29日晚間8點多，本刊直擊呂銳和許維恩現身台北東區居酒屋，2人比鄰而坐，和一群男性友人吃飯聚會，看似都是和呂銳熟識的朋友，席間呂銳與友人走出居酒屋，一起將許維恩的車先開到居酒屋門口停放；直到近午夜，一行人才走出店門，其中1名男友人先是親了呂銳一口，再不捨地摟摟抱抱，許維恩彷彿小女人般在旁邊等候呂銳向朋友一一告別。

  1. 5/29 21：28 許維恩現身東區居酒屋，身旁坐著的人就是男友呂銳。
  2. 21：29 許維恩、呂銳和朋友共度晚餐約會，席間眾人邊喝酒邊聊，相當開心。

無縫擁新歡　前任難祝福

就在呂銳和友人勾勾搭搭糾纏好一陣子後，眾友人才步行離開，未喝酒的許維恩體貼充當男友司機，開車載著呂銳離開，一路直駛呂銳位於內湖的家，隨後也未看到許維恩的車開出。

5/30 00：02 一夥人酒足飯飽後在門口道別，男友人還依依不捨的抱著呂銳，許維恩則在一旁燦笑等候。

過去許維恩和KID的戀情談得風風雨雨，如今KID選擇突然入伍，許維恩則是愈來愈高調談情，完全是只見新人笑，不見舊人哭的反差氛圍。

日前KID師父吳宗憲還爆料呂銳就是許維恩無縫接軌的新歡，雖然KID和許維恩已經情逝1年多，但KID對她仍無法忘懷，連當兵放假都不知該往何處去，吳宗憲還唏噓說：「難過是一定的，我也只能叫他好好當兵，祝福的話叫他如何說得出口呢？」

  1. 許維恩前年還陪同KID走金鐘紅毯，但沒幾個月就傳出兩人情變。
  2. 呂銳（右二）曾po出和家人、許維恩弟弟（右一）的合照，感覺兩方家人都很熟悉也認證這段感情。（翻攝自呂銳IG）

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