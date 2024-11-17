大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日籍球星大谷翔平加入洛杉磯道奇隊後，首個賽季球隊獲得世界大賽冠軍，除了職業生涯的表現，與妻子田中真美子結婚以來，新婚生活也是關注焦點。而他被日媒爆出自2月宣布結婚以來，還沒有辦婚禮，老婆全心照顧下整個賽季還沒回過一次娘家等。

▲大谷翔平與妻子田中真美子的新婚生活頻頻受關注。（圖／翻攝自IG）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，大谷翔平從賽季到世界大賽，始終實踐著「比賽後馬上回家」的生活方式，連記者都驚訝，且當地記者透露，負責接送的正是妻子田中真美子。另外也有人爆料，自從結婚以來，妻子在此賽季期間，一次也沒有回過娘家，親戚曾苦笑著說：『因為大谷正在努力奮鬥，她怎麼可能自己一個人回家呢？連婚禮的消息都還沒聽說過。』」

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▲大谷翔平2月宣布結婚，至今仍未辦婚禮。（圖／翻攝自IG）

原本以為賽季結束，夫妻倆可以凱旋返日，不過大谷翔平左肩脫臼，隨後接受手術。據悉，他目前將以康復為優先目標，妻子自然也會陪伴在側。至於回國或舉辦婚禮的時間，恐怕還無法確定。」

大谷翔平經歷了前翻譯員水原一平涉賭醜聞，以及在洛杉磯買豪宅卻被日本的電視台報導曝光等。目前他仍然沒有搬家，且不得不住在飯店，當地記者表示，儘管面臨諸多麻煩，妻子真美子在開幕戰時與公婆一起觀賽，還向公婆尋求建議，努力研究料理，全力支持另一半。