賀一航父子「2天前才簽約」！　他得知噩耗震驚：前天還把身份證給我

娛樂中心／綜合報導

賀一航3日晚間因大腸癌於榮總病逝，享壽64歲，突如其來的噩耗震驚眾人，據余天說法，他5天前就住院，但是都沒有跟大家說。而兒子曾治豪的經紀人得知消息後，也震驚表示，不久前才幫父子倆與外景活動簽約，沒想到噩耗來得如此突然。

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▲賀一航3日晚間於榮總病逝。（圖／資料照／中視提供）



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33歲男星曾治豪是賀一航（本名：曾新民）的兒子，從小就喜歡唱歌的他，追隨父母腳步踏入演藝圈，並從事自己最熱愛的表演。據《三立新聞網》報導，他的經紀人透露，不久前才幫賀一航父子接了一個外景活動，前天曾治豪還把賀一航的身分證交給他，要他幫忙簽播出同意書。

▲曾治豪（右）是賀一航的兒子。（圖／翻攝自曾治豪臉書）



沒想到，如今得知賀一航離世噩耗，曾治豪的經紀人坦言相當震驚，他表示，近來確實有聽聞賀一航錄影請假、身體狀況不佳的消息，但由於當時賀家人都不願多說，他也不過問其家務事。

事實上，賀一航5天前低調入院，完全沒有跟大家說，余天也悲痛表示，好友一個一個離開，突然發生這樣的事，連賀一航的最後一面都還沒碰到。此外，余天透露，兩人1個月前才電話聯絡，約1年前曾在節目碰頭，當時賀一航仍「活潑亂跳」，沒想到再次得到對方消息，竟是天人永隔的噩耗。

▲余天難過淚崩。（圖／記者陳家豪攝）