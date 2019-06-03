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郎朗婚禮「周杰倫、昆凌坐第一排」！　一看旁邊更驚人「是國際巨星夫婦」

記者李湘文／綜合報導

36歲鋼琴家郎朗在2日宣布結婚，在法國巴黎舉辦浪漫婚禮，為小12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）戴上戒指，從此成為夫妻。不少明星、音樂家都前往觀禮，其中周杰倫、昆凌夫妻就坐在第一排，周董還跟郎朗上演一段《青花瓷》四手聯彈，讓賓客大飽耳福。

▲郎朗辦婚禮，周杰掄夫妻、約翰傳奇夫妻都到場。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

▲郎朗辦婚禮，周杰掄夫妻、約翰傳奇夫妻都到場。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

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▲郎朗在巴黎舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

周杰倫身穿黑白西裝、昆凌則穿銀白色低胸禮服，從一開始就手牽手進場，在第一排落座後，仍握著彼此的手觀看典禮，十分甜蜜。在2人旁邊，還坐著美國巨星約翰傳奇（John Legend）和其模特兒老婆克莉絲汀泰根（Christine Teigen），現場可說是星光熠熠。

▲郎朗辦婚禮，周杰掄夫妻、約翰傳奇夫妻都到場。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

▲郎朗辦婚禮，周杰掄夫妻、約翰傳奇夫妻都到場。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

▲郎朗辦婚禮，周杰倫夫妻、約翰傳奇夫妻都到場。（圖／翻攝自微博／新浪電視）

在婚禮後舉辦的晚宴上，郎朗跟新婚妻子一起即興四手聯彈，也跟好友周杰倫聯彈了一段《青花瓷》，加上二胡演奏家果敢伴奏，讓現場賓客聽得入迷，贏得滿堂彩，影片曝光後更是被網友瘋狂轉發，也令不少人感嘆「來結婚還是來開演奏會啊」、「真的超好聽」、「真正的琴瑟和鳴」。

▲▼郎朗曬婚紗照。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗和老婆都是鋼琴家。（圖／翻攝自微博／郎朗）

郎朗2日透過微博宣布結婚喜訊，曬出唯美婚紗照：「我找到我的愛麗絲啦！」他在德國柏林跟小12歲的吉娜愛麗絲相識，如今決定共同組建家庭。吉娜愛麗絲是德韓混血，有著深邃的五官和古典氣質，畢業於漢堡音樂戲劇學院，跟郎朗一樣精通鋼琴演奏，結婚消息一出，收穫滿滿祝福。

▲▼郎朗宣布結婚。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲▼郎朗宣布結婚。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗婚紗照唯美浪漫。（圖／翻攝自微博／郎朗）

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郎朗, 周杰倫, 昆凌, 約翰傳奇

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