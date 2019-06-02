坐月子45天花70萬　楊千霈曝「4行程無限輪迴」

記者許逸群／台北報導

究竟坐月子花多少錢才是合理價位呢？藝人楊千霈日前上中天《叫我神隊友》透露，生第一胎時，坐月子45天共花了約70萬，驚人天價讓眾人傻眼，直呼這種坐月子待遇根本是神話等級，讓主持人陳建州（黑人）忍不住開玩笑地問：「月子餐是有金箔嗎？」

▲楊千霈分享坐月子經驗。（圖／中天提供）

目前懷孕6個月的楊千霈表示早已訂好月子中心，「現在先生都很疼老婆，VIP房都要先預訂，不然搶不到。」她也分享自己生完第一胎後住進月子中心，身體經調養後確實健康了不少，但其實在月子中心，媽媽依舊是處於很忙碌的狀態。

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▲節目主持人陳建州。（圖／中天提供）

楊千霈表示，「大家都說月子中心可以好好休息，但我並沒有好好休息。」她透露，媽媽每天的行程都是在「吃飯、擠奶、餵奶、洗奶瓶」中輪迴，約3小時就要循環一次這樣的流程，就連半夜3點母性大噴發的她也堅持要頂著黑眼圈親餵母乳。

「神隊友」老婆筋肉媽媽則是分享請月嫂來家裡坐月子的經驗。她請的月嫂是個愛用民俗療法的山東大媽，不但使出揉山東饅頭的力氣幫她通乳，強勁的力道造成筋肉媽媽胸部出血、發炎，甚至發燒，沒想到月嫂竟還拿出高麗菜葉說：「妳這個敷高麗菜葉可以消炎、降溫！」讓筋肉媽媽好傻眼。