雷神洩《復聯4》挺30kg肥肚真相！遭餐車老闆鄙視　鋼鐵人超愛摸

記者吳孟庭／綜合報導

電影《復仇者聯盟4》在全世界獲得超高票房，其中體型與模樣完全走鐘的「肥宅索爾」更是許多人討論的焦點，最近「雷神」本尊克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）受邀上節目談到發胖的啤酒肚，坦言是穿上假的皮膚，發胖後周遭人的態度有改變嗎？「我根本聖誕老公公！」

▲雷神洩《復聯4》挺30kg肥肚真相。（圖／BBC Lifestyle提供）

克里斯漢斯沃上《葛漢諾頓秀（The Graham Norton Show）》宣傳最新科幻動作電影《MIB星際戰警：跨國行動（Men in Black: International）》，短髮帥氣的模樣加上健壯體格，這才是粉絲們想看到的雷神，彷彿跟《復仇者聯盟4》的肥宅是兩個人。

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主持人葛漢諾頓問克里斯拍雷神是否真的有增重？他公開解答，「其實我穿著是一個類似假人體乳膠道具服（從手臂開始做出套進去的動作），總重量大概30～40公斤，後面其實有個拉鍊，這就是我當時身材的模樣，大概長達6個月。」

▲《復仇者聯盟4》雷神的肥肚其實是道具服。（圖／翻攝自推特／Caillou Pettis）

如果去掉型男外型，主持人好奇克里斯是否還是受歡迎？「你變成這樣走來走去會感到難過嗎？大家對你的態度有沒有改變？」克里斯回答，「沒錯，每當我走近餐車，他們就一副『夠了夠了，你已經夠大隻了，快去找個跑步機吧！」還演出被餐車老闆嫌棄的表情。

不過變胖似乎也有好處，克里斯笑說，「我獲得了很多擁抱，像是我老婆她生了三胎，常常就有人在超市之類的地方去摸孕婦的肚子，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）就是這樣對我，還有一堆人搶著抱我，我還以為我是聖誕老公公，一群『復仇者』不時就跑來坐我左右大腿，感覺超奇怪的。」

本集精彩內容6月5日（三）晚間9點20分於BBC Lifestyle頻道全台首播，6月8日（六）晚間9點30分重播。

▼「雷神」克里斯漢斯沃談《復聯4》變裝故事。（影片來源：YouTube The Graham Norton Show）