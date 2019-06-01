黃莉因「她」一句話轉換跑道　A-Lin虧「歌聲沒比我好」

記者林彥君／台北報導

A-Lin的姊姊黃莉日前上八大《就愛瘋音樂》宣傳首張個人專輯，原本是模特兒的黃莉回想轉換跑道的機緣，是當時陪A-Lin走宣傳、被安排姊妹合唱，遇到張小燕說了鼓勵她的話：「姊姊會唱歌，怎麼沒有一起唱？」黃莉從此開啟她的歌唱之路，征戰各場比賽。





▲林俊逸（左起）、黃莉、郭彥均、亦帆和黃小琥 。（圖／八大提供）



黃莉在節目中大方展現修長美腿及好歌喉，與同場來賓郭彥均、亦帆談起明星家人。黃莉在台北從事模特兒工作一段時間，因為A-Lin喜歡唱歌，有次機會介紹妹妹來台北，如今開心妹妹在歌壇擁有一片天。

節目準備一段A-Lin的VCR，說出她對姊姊的期許。A-Lin開頭就稱讚姊姊的身材很好，笑說：「妳的歌聲沒有比我好，但也好很多了…以前是妳陪伴我，現在妹妹我，當妳的歌迷默默支持妳。」

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▲黃莉上節目演唱歌曲 。（圖／八大提供）



另外，郭彥均談到藝術家弟弟郭彥甫，說他熱愛畫畫的程度，是關在房間裡面畫畫一整天，都可以不出門的人，兄弟個性天差地遠。郭彥均看到弟弟親手送他的字條「聽心裡的話，跟著它走。」讓他有感而發，感謝弟弟前10年和他一起主持節目，現在郭彥甫專注畫畫，比以前開心很多，也自在很多了。



亦帆說爸爸北原山貓在電視上的風趣的模樣跟私下一樣，她忍不住翻出糗事，爸爸有次開廂型車來接她，車門開，她腳才踏上去車就開走了。她原定罰站了好幾分鐘，才看到爸爸的車子又折返回來，還搞笑地說：「怎麼沒上車，我講了3分鐘才發現妳不在車上！」