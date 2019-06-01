必看！這7部片都得過金棕櫚獎　網激推「看完它」全哭紅眼走出戲院

記者阮巧雯／綜合報導

第72屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎由韓國電影《寄生上流》獲得殊榮，寫下韓國影史第一部獲得此獎的歷史，連南韓總統也發文祝賀，其實在《寄生上流》前，已有6部中、日電影獲得最佳影片金棕櫚獎。

▲第72屆坎城影展最佳影片金棕櫚獎由韓國導演奉俊昊執導的《寄生上流》拿下。（圖／翻攝自festivaldecannes IG）

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第一部獲得金棕櫚獎的亞洲電影是1954年由衣笠貞之助執導的《地獄門》，此部電影更獲得奧斯卡最佳服裝設計獎，主要劇情講述一名因平息戰亂功成名就的武士，為占有一位有夫之婦做出許多罪孽之舉，是一部揭露「人性罪惡」的電影。接下來仍由兩部日本電影獲得金棕櫚獎，分別是1950年黑澤名導演的《影武者》及1983年由今導演村昌平執導的《楢山節考》。

▲鞏俐參演的《霸王別姬》拿下第46屆金棕櫚獎。（圖／CFP）

第四部得到金棕櫚獎的是1994年由大陸導演王凱歌執導的《霸王別姬》，此部電影改編自小說，電影不只以一個戲班講述大陸從民國建立一直到改革開放的動盪不安，更帶出人性以及同性的愛，坎城影展的選片委員會曾讚嘆此片：「以京劇名伶的情慾帶出時代動盪。」

▲是裕枝和執導的《小偷家族》拿下第71屆金棕櫚獎。（圖／翻攝自festivaldecannes IG）

最後兩部依然是日本電影，分別是1997年今村昌平執導的《鰻魚》以及2018年由導演是枝裕和執導的《小偷家族》，後者更讓眾多觀眾哭紅眼走出影院，這部電影講述生活在東京一棟破舊平房的小家族，平時靠著打零工甚至是偷竊來維生，是部充滿人文色彩及社會關懷的電影。

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