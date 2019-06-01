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泰版《王子變青蛙》女主角曝光！　「葉天瑜超正」網友嗨翻了

記者陳芊秀／綜合報導

泰國繼翻拍台劇《命中注定我愛你》、《犀利人妻》都創下收視、口碑佳績，緊接著又要翻拍《王子變青蛙》，男女主角人選近日公開，更一口氣衝上大陸微博熱搜！定妝照一曝光就讓網友大呼：「這對我真的可以！」

▲▼《王子變青蛙》翻拍泰劇，男主角是Son（頌恩宋帕山）。（圖／翻攝自微博） 

▲《王子變青蛙》翻拍泰劇，男女主角人選揭曉。（圖／翻攝自微博）

泰版《王子變青蛙》找來頌恩宋帕山（Son）、婉娜拉宋提查（Vill）扮演「單均昊」和「葉天瑜」，日前在攝影棚拍主視覺海報，定妝造型也跟著曝光，兩人。Son和Vill在泰國是非常受歡迎的螢幕情侶，合作過《玻鑽之爭》、《彩象島女孩》、《三世情緣》等虐戀情深的電視劇，不但寫下收視佳績，高顏值組合更紅到海外。

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▲▼《王子變青蛙》翻拍泰版，男女主角被讚高顏值。（圖／翻攝自IG）

▲泰版《王子變青蛙》是Son和Vill。（圖／翻攝自IG）

Vill在20歲時踏入演藝圈，第一次試鏡就被選上女主角，接拍多部虐戀劇，流淚演技擄獲不少女性觀眾支持，後來和素格力威塞哥（Bie）拍攝愛情喜劇《愛在旅途》（又譯愛在路上），再度獲得好評，如今是電視台一線女星。她和Son合作最多次，是觀眾心中的螢幕CP，此外也和素格力威塞哥（Bie）、普提查克瑟辛（PUSH）、馬里奧毛瑞爾（Mario）等人合作電視劇和電影，集郵男神無數。

▲▼《王子變青蛙》翻拍泰版，男女主角被讚高顏值。（圖／翻攝自IG）

▲泰版《王子變青蛙》拍視覺海報，定妝造型公開。（圖／翻攝自IG）

泰國電視劇時常舊劇翻拍，Vill多年來也成為無數夯劇的新版女主角，這次挑戰《王子變青蛙》的「葉天瑜」，溫柔甜美的氣質，和台版陳喬恩的堅強氣場截然不同，劇中造型梳起包頭，露出深邃五官，坐在男主角Son大腿上露出笑容，一舉一動都相當可愛，由於兩人在亞洲知名度頗高，新戲消息曝光後，網友紛紛稱讚「女主角我喜歡」、「這一對我真的可以」、「泰版得翻拍我還是很放心的」、「這選角太好了」、「選角超滿意。」

▲▼《王子變青蛙》翻拍泰版，男女主角被讚高顏值。（圖／翻攝自IG）

▲Son和Vill第四次合作演情侶，選角被讚滿意。（圖／翻攝自IG）

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王子變青蛙, 泰劇, Son, Vill

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