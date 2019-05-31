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鄭可強《不愛情》MV女主角是她！　林怡廷羞喊：把男主角當成你

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》校園巡迴演唱會今（31日）晚上7點來到到台中朝陽科技大學，人氣選手許維芳、鄭可強、馮玟璇、許淨淳、李佳歡和吳東翰輪番演唱。鄭可強演唱單曲《不愛情》，這是他人生中第一首歌，希望大家喜歡，也透露嘗試第一次拍MV，「今晚9點會有MV預告。」

▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲鄭可強的MV找林怡廷當女主角。（圖／ETtoday）

鄭可強在《不愛情》的MV中，找來林怡廷擔任女主角，鄭可強說自己則是扮演說故事的人，幽默地說：「男主角以廣義來說，比我帥！」不過林怡廷說，其實自己在拍攝時，把男主角假想是鄭可強，「我演得時候把男主角當成你。」讓鄭可強好害羞。

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▲▼聲林之王。（圖／ETtoday）

▲馮玟璇和粉絲合照。（圖／ETtoday）

吳東翰接著演唱，愛搞笑的他，現場模仿導師蕭敬騰和林宥嘉，先是模仿一段蕭敬騰說話，秒變林宥嘉唱《說謊》，說完便趕緊喝一口水，笑說，「模仿老師要很用力。」馮玟璇帶來和陸軍官校的女子橄欖球隊合唱主題曲《Don't be afraid》等歌曲，現場也發出海報，讓全場超嗨！

▲▼ 李佳歡。（圖／ETtoday）

▲李佳歡登台演唱。（圖／ETtoday）

李佳歡親切的問台下粉絲想聽什麼，有粉絲喊《不痛》，李佳歡現場清唱《不痛》寵粉，接著演唱《花花世界》讓粉絲聽得如癡如醉。許淨淳一登場帶來「絕對猜不到的歌。」她演唱《再會啦心愛的無緣的人》，讓很少唱台語歌曲的她有些緊張，獨特的唱腔，讓台下聽完響起熱烈掌聲。
 

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鄭可強, 林怡廷, 聲林之王, 吳東翰, 馮玟璇

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