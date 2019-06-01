凱蒂佩芮睽違兩年推新作　太極刺青開示「人生低潮」

記者蕭采薇／綜合報導

流行樂壇今年熱鬧無比，不久前泰勒絲才宣布新作創下優異成績之後，流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在經過兩年的沉潛之後，也同樣大動作宣布回歸！她先在社群平台公布新歌《Never Really Over／從未結束》的預告畫面，讓全球樂迷興奮無比，因為這首單曲是她兩年來首度發布的個人新作，也是她今年即將推出的全新專輯的首支單曲。

▲凱蒂佩芮睽違兩年發行新作品。（圖／環球提供）

這首全新歌曲凱蒂主要講述的是男女愛情關係，從初戀、失戀到結束後感激對方，全都是成長的養分。凱蒂佩芮認為感情並沒有所謂真正結束，而是當你接受愛情中的好與壞，你將發現曾經的黑暗最後會帶來光明。

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MV中，凱蒂徹底顛覆以往造型風格，以浪漫金髮和充滿暖色系的色調，帶領歌迷進入愛情烏托邦，手上還有特別刺上破碎心型刺青圖案。她說，希望能將這個圖像和她想講的故事做連結，這個圖像同時也代表了陰陽太極的主題，「陰陽代表接受生命中的明與暗，你不能擺脫人生低潮，但你能接受他並當成人生中的一種學習。」

▲凱蒂佩芮睽違兩年發行新作品。（圖／環球提供）

凱蒂佩芮出道至今累積了3500萬次串流，同時推特追蹤人數更多達1億人。自兩年前推出專輯，《witness／見證》之後，相隔兩年並無新作推出，終於在睽違兩年之後傳來消息。從泰勒絲到凱蒂佩芮，甚至謠傳中的小賈斯汀等歌手新作，今年年底西洋樂壇絕對是精采可期。